張又俠落馬｜魯比奧：軍隊內部清洗行動 符合中國行為模式 美方密切關注｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周三（28 日）在參議院外交關係委員會上被問到對此事的評論，他指相關官員被查符合美方過去幾年觀察到的模式，即軍隊內部的清洗行動，又指當中或涉有人挪用資金，美方正密切關注。

魯比奧：台灣問題是習近平的歷史任務

魯比奧在參議院回應議員質詢，共和黨參議員 Pete Ricketts 讚賞美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動，他關注，特朗普政府對委內瑞拉的行動會否刺激中國對台灣採取類似行動，或影響中國對台態度。

魯比奧回應指，台灣問題是中國國家主席習近平的歷史任務，習近平已明確表達了其意圖，無論世界局勢如何變化，北京都會繼續推進。

生擒馬杜羅震懾對手國家

不過他認為，美軍生擒馬杜羅對任何對手包括中國、俄羅斯、伊朗，「無疑都是令人震驚的舉動」，因為美國是世界上唯一有能力發動這種行動的國家。

Ricketts再問到魯比奧對張又俠落馬的看法，魯比奧指，中國解放軍方領導層遭整肅、清洗，符合過去數年美方對中國觀察的行為模式，中國在軍事上投入大量資金，「有些人挪用了這些錢」，中方正試圖處理，但相關問題屬內部事務，顯然不會與美方深入分享或討論，「但我們當然對此很感興趣（certainly something we watch with interest）」。

