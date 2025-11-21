Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

張員瑛同款Miu Miu麂皮外套索價八萬！親民價做千金，ZARA、Alo Yoga「麂皮外套推薦」幫到你

今年秋冬，衣櫥裡絕對少不了一件「麂皮外套」！從韓星愛用的高價設計到千元有找的親民款式，各種預算都能找到適合自己的「麂皮外套」選擇，快來看看哪一款最符合你的穿搭風格！

張員瑛同款「麂皮外套」1. MIU MIU 雙排扣蠟面麂皮厚呢短外套 $81,000

MIU MIU 雙排扣蠟面麂皮厚呢短外套 $81,000

張員瑛同款Miu Miu麂皮外套，這款干邑色麂皮外套經過特別蠟面處理，帶出復古深邃的質感。精緻的羊羔毛衣領和壓印標誌突顯細節魅力，直袖設計與腰帶結合令剪裁更顯俐落。不管是正式場合或日常穿搭都很好搭配，低調中流露奢華氣息。

不過，「員瑛千金」所穿的這款外套要索價八萬，想以親民價來成為千金，也可以參考以下的麂皮外套選擇。當中有ZARA、Alo Yoga，更有「何家媳婦」奚夢瑤同款麂皮外套，款式也很高質，讓各位有更多的穿搭選擇！

簡約知性「麂皮外套」2. Alo Yoga Edition Sueded Jacket $1,300

Alo Yoga Edition Sueded Jacket $1,300

Alo不只運動服大賣，其時裝也很出色。沒想到在Alo官網找到麂皮外套，有米白，也有黑色，甚至是深藍色。像恤衫設計的款式相對輕鬆易穿搭，而物料夠挺身營造靜奢質感；手袖口更有變緊設計，各位Alo迷又多個藉口去入貨！

高CP值首選「麂皮外套」3. ZARA 連帽人造麂皮夾克 $649

ZARA這款連帽人造麂皮夾克，淺卡其色配上高領連帽設計及腰間抽繩，能修飾身形又休閒實穿。六百多元就能入手時尚單品，難怪一上架就成為熱賣款！

輕奢品味「麂皮外套」4. COACH 雕塑C字麂皮外套 $11,000

採用淺棕色羔羊麂皮製作的COACH外套，觸感柔軟舒適。俐落剪裁配上翻蓋口袋，細節處看見精緻工藝。淺棕色調十分百搭，無論搭配牛仔褲或裙裝都能帶出優雅氣質，低調穿出輕奢魅力！

奚夢瑤同款「麂皮外套」5. SANDRO oversized麂皮外套 $7,590

Sandro這款oversized麂皮外套，以大翻領和雙排扣設計展現出法式慵懶風。落肩剪裁隨性又帥氣，麂皮材質自帶質感，簡單搭配就能穿出 effortless chic！

「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦

