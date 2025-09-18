Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

張員瑛同款Tommy Jeans要令銀包失守！秋冬韓流時尚必備：復古牛仔、學院風針織服飾

韓國人氣女團 IVE 成員張員瑛，最新為 Tommy Jeans 拍攝的廣告大片正式公開。「員瑛公主」今次的造型以復古牛仔、工裝裙、短版羅紋上衣到學院風針織開襟衫為主軸，將 Y2K 懷舊與現代剪裁融合，呈現她標誌性的甜酷氣質。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

張員瑛這次演繹的 Tommy Jeans 秋冬系列，從寬褲、風褸到經典丹寧外套，層次搭配更見個性與可塑性。

（官方圖片）

（官方圖片）

品牌表示，張員瑛以自然自信與真我表達，完美詮釋 Tommy Jeans 的年輕精神；官網亦同步釋出她親選穿搭頁面與多款單品，方便粉絲一鍵完成同款穿搭！

按此看Tommy Jeans官網

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

Logo Plaque Denim Shoulder Bag $1,290

SHOP NOW

Logo Plaque Denim Shoulder Bag $1,290

Pointelle Viscose Baby Fit Polo $860

SHOP NOW

Pointelle Viscose Baby Fit Polo $860

Scallop Trim Rib Knit Top $460

SHOP NOW

Scallop Trim Rib Knit Top $460

Oversized Mini Shirt Dress $1,090

SHOP NOW

Oversized Mini Shirt Dress $1,090

旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Coach超人氣大手袋Brooklyn Hobo有新款！品牌大使Elle Fanning在秋冬廣告大片加持了

Jennie同款Ray-Ban眼鏡是這副！戴上A$AP Rocky聯乘掀起「粗框眼鏡」熱潮

BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看