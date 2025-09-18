焦點

手足口病活躍程度急升　四日錄 14 宗爆發

張員瑛同款Tommy Jeans要令銀包失守！秋冬韓流時尚必備：復古牛仔、學院風針織服飾

韓國人氣女團 IVE 成員張員瑛，最新為 Tommy Jeans 拍攝的廣告大片正式公開。「員瑛公主」今次的造型以復古牛仔、工裝裙、短版羅紋上衣到學院風針織開襟衫為主軸，將 Y2K 懷舊與現代剪裁融合，呈現她標誌性的甜酷氣質。

張員瑛這次演繹的 Tommy Jeans 秋冬系列，從寬褲、風褸到經典丹寧外套，層次搭配更見個性與可塑性。

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

品牌表示，張員瑛以自然自信與真我表達，完美詮釋 Tommy Jeans 的年輕精神；官網亦同步釋出她親選穿搭頁面與多款單品，方便粉絲一鍵完成同款穿搭！

（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）
（官方圖片）

Logo Plaque Denim Shoulder Bag $1,290

Pointelle Viscose Baby Fit Polo $860

Scallop Trim Rib Knit Top $460

Oversized Mini Shirt Dress $1,090

