21歲張員瑛「人生終極目標」是與老公過奢華家庭生活！偶像也會「渴求真愛」，希望當好賢妻良母

張員瑛的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！韓國偶像向來對戀愛話題十分忌諱，而作為「偶像天花板」的張員瑛，努力成為實力與顏值兼備的偶像。登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道時，透露自己的最終人生目標，就是「和老公過上奢華的生活」，誠實地表達自己對真愛的渴求，與所愛的人過著實在的生活。

張員瑛日前登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道並進行深入訪談。（YouTube頻道：걍밍경）

張員瑛渴求真愛 希望當好「賢妻良母」

張員瑛希望與「老公一起過奢華的生活」，而且認為自己能當一個賢妻良母。（IVE 아이브 ‘XOXZ’ MV截圖）

現今新世代對結婚生子未有太大慾望，而張員瑛卻希望與「老公一起過奢華的生活」，而且認為自己能當一個賢妻良母，分享自己喜歡照顧人，希望共組幸福的小家庭。

雖然現時只是作為偶像未能實現所想，只是「半開玩笑」地說出心中渴望，也能看出員瑛希望有著甜蜜家庭生活的夢想呢，網民亦直指：「就是適合當城堡裡的公主」！

張員瑛出身自小康之家 母親寵成小公主

張員瑛渴望成家的夢想，也許備受自己的家庭影響。張員瑛出身自小康之家，父母把她和姊姊張多雅當成公主般寵愛。訪問時張度練曾與張員瑛分享一篇斗章，內容為如果女兒能回到過去和 20 歲的母親說話，也許她們會說「不要生下我，就自由自在地生活吧」。張員瑛則回應指，媽媽經常說「我怎麼有這個福氣生下你呢」，因而她會媽媽說：「請快點把我生出來，我們見面吧」。

可見張員瑛在充滿愛的家庭中長大，因而養成 Lucky Vicky 的正能量個性，未來定必能成立屬於自己的甜蜜家庭呢！

