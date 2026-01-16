連髮絲都在發光！復刻張員瑛「財閥家千金」髮質，4個全方位養護術讓每根頭髮都自帶仙氣

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

在鏡頭前，張員瑛那隨風飄動的濃密長髮，完美詮釋了什麼叫「精緻到髮絲」。她的頭髮不僅僅是長，更具備了厚實的髮量感、健康強韌的高顱頂，以及即便在強光下也毫無破綻的鏡面光澤。這種如同洋娃娃般的髮質，並非全靠天生，更多的是後天對頭皮環境的嚴苛要求與結構式的深層養護。2026 年我們追求的髮質是那種充滿生命力、彈性十足的「質感美」。

頭皮即土壤：打造「高顱頂」的濃密地基

張員瑛最著名的標誌就是那充滿青春感的「胎毛瀏海」與豐盈的髮量。要避免髮根扁塌、顯臉大，關鍵在於維持頭皮的微生態平衡。如果頭皮這塊「土壤」不健康，再貴的護髮素也無法養出強韌的髮絲。想要擁有張員瑛般的豐盈感，第一步絕對不是護髮尾，而是養頭皮。健康的毛囊決定了髮絲的強韌度與生長密度。許多女性困擾的髮根扁塌或換季掉髮，往往源於頭皮組織的虛弱。

廣告 廣告

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

專業建議：推薦使用101 專櫃限定 ROOTON 完善奇蹟組，以「從頭皮開始完整修護」為核心概念，整合品牌經典《甦活植萃系列》與明星精華「奇蹟復甦精萃綠瓶」，打造一套可於日常實踐的居家沙龍級養護方案。這套專為女性設計的醫學級養護，蘊含獨家配方與多種天然草本植萃。它能精準回應女性不同階段的頭皮需求，不僅舒緩敏感，更能為毛囊注入生命力，養出蓬鬆且具備「高顱頂」視覺效果的豐盈髮量。

（圖／品牌提供）

校正色調管理：維持那抹乾淨的高級冷光

仔細觀察張員瑛的髮色，即便褪色後也始終保持著一種清冷、乾淨的高級感，完全沒有廉價的橘黃色彩。這歸功於細膩的色調管理，透過矯色原理中和黃色調，讓髮絲散發出如同月光照射般的冷調光澤。染燙後的秀髮最怕的就是褪色後的「橘黃枯質感」。一旦髮色偏暖、顯得乾澀，即便髮質再好，也會顯得氣質打折扣。

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

專業建議：每天洗髮就是一場色調修護。推薦 SACHAJUAN 幻銀矯色洗髮露，它採用細緻的藍紫微粒配方，能溫和中和褪色後的黃銅色調，讓髮色維持如剛染完般的冷霧質感。結合獨家海洋絲柔技術，在矯色同時補充海藻蛋白礦物質，防禦 UV 傷害，讓妳的秀髮始終散發著低調而閃耀的高級光澤。

SACHAJUAN 幻銀矯色洗髮露 220ml／1,250元、結構修護安瓶保養組（結構修護極效安瓶30ml + 修護髮膜75ml）／1,800元（圖／品牌提供）

結構式修復：由內而外逆轉「受損基因」

頻繁的熱造型與化學處理會讓髮絲內部的二硫鍵斷裂，導致斷髮與分岔。單純的補水補油已不足夠，真正能讓受損髮起死回生的是「結構式還原」。要向張員瑛一樣擁有如絲緞般的光澤一定要注重深層滋養頭髮，髮膜無疑是最佳選擇。

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

專業建議：居家養護的極致首選，OLAPLEX 全新推出歐啦深層保濕護髮膜與歐啦輕盈滋養護髮膜，只需 3 分鐘即可見效，經臨床證實可長效鎖住強韌與水潤達 5 次洗髮週期，重新定義「每週護理」的極致效能。歐啦深層保濕護髮膜專為中至粗髮設計，深層保濕並有效對抗毛躁。歐啦輕盈滋養護髮膜專為細至中髮設計，採用「輕盈豐盈複合物」，利用輕量化分子結構在強韌髮芯的同時完美保留髮根支撐力。當妳每一根髮絲都被重新加固，那種如絲綢般的滑順手感，便是復刻張員瑛美髮的最強後盾。

OLAPLEX 歐啦深層保濕護髮膜 200ML／1,980元、歐啦輕盈滋養護髮膜 200ML／1,980元（圖／品牌提供）

每日微小習慣：晨間梳頭與低溫乾髮

除了頂級產品，日常的物理養護也決定了長期成果。睡前與起床後建議使用按摩梳梳頭至少 50-100 下，促進頭皮循環；洗髮後，切記不要過度搓揉髮絲，應以按壓方式吸乾水分。吹髮時選擇負離子吹風機，並保持在中低溫，以避免熱傷害破壞了妳辛苦養出的結構光澤。

（圖／取自 for_everyoung10 IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

44歲依舊是顏值巔峰！宋慧喬「小男孩短髮」造型帥翻，揭秘同款彩妝打造頂級奶油肌＋粉嫩唇頰