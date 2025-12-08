被張員瑛、惠利撒嬌是怎麼樣？AAA頒獎禮「嗯嗯撒嬌大賽」畫面被瘋傳，「哈洗大叔」崔代勳反差萌撒嬌很圈粉

AAA頒獎禮日前在台灣高雄完美落幕。頒獎禮上有很多精華片段在網上瘋傳，其中頒獎禮特設的「嗯嗯撒嬌大賽」，攝影師會突擊現場藝人，鏡頭一影著就要「嗯嗯撒嬌」，一些偶像明星如張員瑛就輕鬆發揮，但當鏡頭影到男生時就開始有趣，《苦盡柑來遇見你》裡的「哈洗大叔」崔代勳一臉尷尬但又盡力賣萌的模樣成為焦點，影片瞬間瘋傳亦令「哈洗大叔」很圈粉！

AAA頒獎禮（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）這場「嗯嗯撒嬌大賽」，參賽明星有張員瑛，那撒嬌的5秒鐘瞬間融化螢幕。也是偶像出身的惠利亦非常專業地「嗯嗯撒嬌」並加單眼與咬手指，撒嬌指數10/10。隨後鏡頭影到AllDay Project Tarzzan，形象酷酷的他也害羞地半掩面地「嗯嗯撒嬌」，酷男孩也有可愛一面。（Threads貼文）

（Threads圖片）

（Threads圖片）

（Threads圖片）

（Threads圖片）

再來就到了「哈洗大叔」崔代勳，要一位45歲的大叔撒嬌是要很大的勇氣，而他很敬業地撒嬌了，而且也很配合地單眼和咬手指，也許他內心也住著一位少女呢（笑）。隨後，崔代勳「加碼」與男團TWS兩位成員道勳和英宰在後台再挑戰多次「嗯嗯撒嬌」，並跳了少少TWS《OVERDRIVE》的舞蹈，這位前面的互動太有趣了！

崔代勳是韓國一位實力派男演員，1980年11月16日出生，出身中央大學戲劇系，早期長期活躍在舞台劇與音樂劇圈，後來轉往電視劇、電影發展，在許多人氣韓劇裡都屬於「一看臉就認得」的黃金配角。

《苦盡柑來遇見你》劇照

《苦盡柑來遇見你》劇照

他的演出作品有很多，電視劇如《愛的迫降》、《惡之花》、《雙甲路邊攤》、《非常律師禹英禑》、《千元律師》、《怪物》、《來自地獄的法官》等，多半飾演性格鮮明、帶點反轉或人味的角色。近年因在Netflix話題韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演「哈洗大叔」夫商吉一角爆紅，被視為人生代表作之一，也憑此角色拿下百想藝術大賞男子配角獎，在這次AAA頒獎禮裡面也拿下Scene Stealer獎。

35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開

