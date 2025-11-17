21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅

張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。

這位「Lucky Vicky」偶像，在韓國偶像界活躍至今絕不單靠「Lucky」，也花了很多努力去練成「人間富婆」體質。即使受盡評擊，她都以「員瑛式思考」來應對，也許這是她的人生哲學。

在2018年，張員瑛以14歲的年紀參加Mnet選秀節目《PRODUCE 48》，最終以總決賽第一名勝出，成為限定女團IZ*ONE的中心成員。後來IZ*ONE解散後，於2021年以女團IVE的成員重新出道，並活躍至今。

她所接下的代言非常多，其中在2022年，她以Miu Miu與Fred Joaillier大使身份出席2022年巴黎時裝大騷，當時她只是18歲，就已經接下很多大品牌代言，向「人間富婆」邁進一大步。還有一些耳熟能詳的品牌，如BVLGARI、M.A.C、TOMMY JEANS、New Balance，甚至Dyson她都有代言，也有很多員瑛粉絲因為她而課了很多金，難怪她會成為很多品牌的寵兒。

張員瑛 Lucky Vicky 正向哲學：轉個角度 壞事也能變幸運！

「完全是 Lucky Vicky 啊！」 －張員瑛

張員瑛的英文名字是 Vicky ， Lucky Vicky 源自 IVE 世巡時到訪西班牙麵包店，想吃的麵包已賣光，但店員指即將會出爐，張員瑛瞬間轉換情緒至可吃到新鮮麵包超級幸運，說出了「我根本就是 Lucky 的 Vicky 吧」。正能量引起大家共鳴，更被製作成 AI 程式，讓大家也能感受張員瑛「憑幸運走出內耗」哲學！

張員瑛 Lucky Vicky 正向哲學：將目光放於愛自己的人

「不管別人怎麼說，我都只看到我想感謝的人，我感到非常幸福。」 －張員瑛

張員瑛出道時曾為限量女團 IZ*ONE 一員，當時她未有「人間偶像」的稱號，不斷努力地找尋自我風格，再反覆嘗試後才能獲得爆紅的成果。張員瑛不著眼於不喜愛自己的人，只為愛自己的人做好偶像本份，用努力回報一直跟隨自己的粉絲，如此正能量難怪能抵受強大壓力，希望員瑛一直走花路！

「純慾系」妝容爆紅！張員瑛、Rosé都化的「眼下胭脂妝」，清純又撩人營造微醺感

