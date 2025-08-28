小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
張員瑛迎來21歲生日！「偶像天花板」Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！
張員瑛 Lucky Vicky 正向哲學：轉個角度 壞事也能變幸運！
「完全是 Lucky Vicky 啊！」 －張員瑛
張員瑛的英文名字是 Vicky ， Lucky Vicky 源自 IVE 世巡時到訪西班牙麵包店，想吃的麵包已賣光，但店員指即將會出爐，張員瑛瞬間轉換情緒至可吃到新鮮麵包超級幸運，說出了「我根本就是 Lucky 的 Vicky 吧」。正能量引起大家共鳴，更被製作成 AI 程式，讓大家也能感受張員瑛「憑幸運走出內耗」哲學！
張員瑛 Lucky Vicky 正向哲學：做自己認為對的事 不因評論失去自我
「你是你，我是我，我認真做好自己的事就好了。」 －張員瑛
「當他們只看過我短短的影片就來評價我的時候，根本傷害不了我。」 －張員瑛
張員瑛的超級偶像形象，經常引起韓網反彈指「造作」，就連吃草莓也能引起風波。但張員瑛認為只要做好自己的事就可以了，不用為別人的評論而失去自我。不懷疑自我，盡力做就能迎來幸運！
「不能困於壞事裡，不然只會陷入無止盡循環的泥沼。」 －張員瑛
張員瑛從小被媽媽當成公主寵，亦養成了樂天正向的思維。遇到無止境的網絡批判，她認為「人生的主角是我自己啊！」，不要讓傷害自己的人得逞，有用的建議留下，沒有用的忘記就好。
張員瑛 Lucky Vicky 正向哲學：將目光放於愛自己的人
「不管別人怎麼說，我都只看到我想感謝的人，我感到非常幸福。」 －張員瑛
張員瑛出道時曾為限量女團 IZ*ONE 一員，當時她未有「人間偶像」的稱號，不斷努力地找尋自我風格，再反覆嘗試後才能獲得爆紅的成果。張員瑛不著眼於不喜愛自己的人，只為愛自己的人做好偶像本份，用努力回報一直跟隨自己的粉絲，如此正能量難怪能抵受強大壓力，希望員瑛一直走花路！
大家也有吸收到張員瑛的 Lucky Vicky 正能量了嗎？做自己的人生主角，沒有想像般困難呢！
