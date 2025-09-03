Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！
南韓人氣女團 IVE 成員張員瑛，不僅是舞台上的吸睛焦點，也常因穿搭、妝容甚至一句小表情掀起話題。她擁有 173 公分的高挑身材，加上自帶舞台感的眼神與表情管理，長年被粉絲視為「天生愛豆」。
然而近日在韓國論壇上，一組她童年時期的照片流出，再度印證了這句話。照片中，年幼的張員瑛留著齊瀏海長髮，身穿綠色洋裝抱著小狗對鏡頭微笑，另一張則換上黑色洋裝，擺出模特兒姿勢，氣場十足。網友驚訝地發現，即便年紀尚小，她的五官與身材比例已經展現出遠超同齡孩子的優勢。
這組照片引發韓網大討論，留言幾乎一面倒地讚嘆她的顏值。同時，不少人提到她的家庭背景，認為照片中流露的氣質並非普通小孩，直言「看起來家境不錯」、「父母應該經營餐飲業很成功」、「感覺是富家千金臉孔」。
張員瑛從參加選秀節目《PRODUCE 48》開始就備受矚目，當時僅 14 歲的她，已經憑藉超齡的舞台感與亮眼外貌成為話題。網友也拿這次童年照與過往舞台畫面比較，指出「她的五官沒有太大變化，只是年齡增長讓線條更立體」，再次駁斥了整形傳聞。
看更多 CTWANT 文章
韓佳人外公照片首曝光！「花美男外貌」深邃雙眼、高挺鼻樑，家族強大基因引發討論！
新一代小鮮肉演員！李彩玟5個小故事，女友是《金字塔遊戲》的她、超高顏值還是位學霸！
AKMU李秀賢暴瘦一圈！公開瘦身秘訣、生活作息，坦言：「現在是最健康的時候」
其他人也在看
三萬人追蹤的主婦便當 老公每天都被嚇壞！
日本女人們沒有極限啊！經常在網上看見日本地方媽媽們分享幫小孩驚喜製作的創意造型便當，想必在學校打開便當的瞬間，都會揚起幸福笑容～不過在廣島縣有一名家庭主婦，每日用心準備便當卻不是為了給孩子帶來笑容，而是要來「嚇老公」！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
陳妍希狂讚林心如女兒「太漂亮了」：想認她當未來兒媳！ 8歲兒從小培養感情
藝人陳妍希和林心如多年情同姐妹，日前她上綜藝節目《毛雪汪》大方喊話，笑稱想認林心如與霍建華的女兒「小海豚」當兒媳婦，嘴上還誇個不停：「太漂亮了！」熱情反應引起網友熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
Lisa最愛Tabi分趾鞋台灣買得到、快閃店開在這！還有PUMA x可頌夢幻聯名，根本吃貨＋時尚控最愛
Lisa愛鞋Tabi台灣也能買到、MaisonMargiela快閃店登台韓國天團BLACKPINK Lisa都愛穿，怎能不來朝聖？Maison Margiela快閃店正式空降微風廣場，鞋控們準備淪陷吧！近期連BLACKPINK的Lisa都無法抗拒Tabi魅力，穿著Tabi平底拖鞋在東京與米蘭鬆弛街頭漫步，把日常實穿＆前衛風發...styletc ・ 1 天前
意甲 ｜華Dee加盟升班馬 結束13年「9號仔」傳統
38歲的英格蘭老將華迪，趕及在主要歐洲足球夏季轉會窗的最後一日，以自由身身份加盟意甲升班馬克雷莫納，但不再著代表前鋒的9號球衣。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
Kate Spade限時折上折48折起 Taylor Swift也愛用！返工大手袋只需$1XXX/薯片包裝card holder超可愛
小資女孩愛牌Kate Spade New York，設計簡約大方，適合返工、外出遊玩或日常穿搭，用途十分廣泛，而且價格還很可口，每次經過Outlet都會想進去看看！這次不用山長水遠入Outlet了，網上購物平台Farfetch折上折優惠繼續發功，Kate Spade也有參與其中，多款手袋大減價低至48折！Yahoo購物專員為大家精選了抵買手袋，包括折後只需$1,144的Jolie小手袋，還有帶有暗紋的Flower tote bag，能裝下超多東西，適合OL入手，大家趕快掃貨吧！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台維斯盃 港隊主場鬥烏茲別克 黃澤林壓陣
【Now新聞台】台維斯盃網球賽，黃澤林壓陣的港隊將會於世界二組主場迎戰烏茲別克。 剛剛出戰完美國公開賽回到香港的黃澤林，將會與鄭肇致、王子夫、黃俊鏗、朱鍇泓以及隊長余曉東，代表港隊出戰被列為5號種籽的烏茲別克，勝出的話將會晉級明年二月的世界一組附加賽，落敗的話則要出戰世界二組附加賽，爭取護級。賽事會於今個月13和14日於維園網球場上演，門票可以於下星期一經由網球總會網站登記索取。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
青山醫院小組助調生理時鐘 改睡眠習慣緩失眠
都市人或每晚面對失眠問題，部分抑鬱或焦慮症病人就失眠求診、服藥或接受心理治療後，情況仍未改善。青山醫院2022年成立重建睡眠好習慣的小組，講解睡眠的正確知識和為參加者度身訂做睡眠習慣改變生理時鐘，成功降低他們的失眠嚴重程度，其睡眠效率亦提升逾10個百分點至八成六。有臨床心理學家指，並不是每個人都要睡滿8小時，而培養良好am730 ・ 1 天前
ESFJ「執政官」人緣好是最受歡迎MBTI人格？MBTI 16型人格超準隱藏性格、優缺點分析
ESFJ「執政官」MBTI 16型人格分析｜準備好揭開ESFJ「執政官」的隱藏個性了嗎？作為最受歡迎的MBTI人格之一，ESFJ以可靠而聞名，他們是真正的「萬事通」，在各種情境下都能展現出卓越的領導能力和組織才華，本文將深入探索ESFJ的隱藏性格和優缺點！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods減價區現時低至28折，今期女裝Claudie Pierlot Polo上衣只需$920、男裝Polo Ralph Lauren白色冷衫低至28折，不用$1,000入手！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 19 小時前
獨遊東京無難度！涉谷、上野超高CP值青年旅舍推介，每晚不用$200｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》
一個人去旅行，住酒店經常都不太划算。作為一位獨遊東京多次的旅人，我每次都會選擇青年旅舍。不但預算親民，還能認識來自世界各地的旅人。如果你都在計劃下一次的東京之旅，以下就分享一下我訂青年旅舍時的幾個貼士，以及兩間親試超值推介，地點分別位於涉谷及上野，每晚平均200元港幣內，CP值極高！Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
Edan、Marf同款MAX&Co.聯名系列亮相！「I NEED A DRINK」標語西裝，意外道出打工仔心聲
意大利時尚品牌MAX&Co.有相類近的幽默迷因美學系列亮相。品牌與意大利藝術家Pietro Terzini聯乘推出「HERE WE GO AGAIN」系列，時裝都加入了幽默的標語句子，當中一件寫著「I NEED A DRINK」的西裝外套，無意中道出了打工仔的心聲。喜歡message時尚單品的朋友，也許可以在這裡會選到代表自己的命定句子fashion item！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
超短新髮型曝光！i-dle Minnie撞臉楊丞琳
[NOWnews今日新聞]韓國女團i-dle成員Minnie近日登上時尚雜誌《WKorea》封面，展現多變時尚，Minnie也在昨（2）日於Instagram上傳多張美照，其中一個造型，換上一頭亮橘色...今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
Lisa「0偽裝去美容室」被捕獲！素顏仍是超級美女 目擊者驚嘆：好瘦好美完全女神
BLACKPINK成員Lisa近日素顏現身首爾某間美容室，被目擊者拍下後引發討論。網友紛紛大讚「臉好小」、「素顏也好美」，和舞台上霸氣帥氣的形象相比，私下反差感十足。姊妹淘 ・ 1 天前
芭蕾少女如何橫掃日劇圈？ 堀田真由的崛起背後有玄機！
你有沒有想過，一個滋賀鄉下的小女孩，怎麼從跳芭蕾的公主夢，一路殺進東京演藝圈？😺 堀田真由，1998年4月2日出生，原本只是個愛扮童話公主的少女，2013年她鼓起勇氣，獨自跑去東京參加電影《所羅門的偽證》女主角試鏡。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
Cardi B連出庭造型也百變！「話題女王」從懷孕到打扮女兒的11個瘋狂穿搭
美國饒舌天后Cardi B在懷孕期間涉襲擊女保安的案件出庭片段成為全球話題，這位「話題女王」過去也因火爆掟咪後惹禍，之後反被觀眾報警投訴！事實上，Cardi B老公Offset的第二個寶寶出生後，除了繼續火爆，也繼續炫富！還記得Cardi B在2021年6月驚喜現身MTV BET Awards公開懷孕的驚喜表演嗎？在兒子出生Cardi B便發出一張自帶LV的毛毯，與老公頭靠着頭一起看着兒子的照片？不管是為了造型，還是習慣帶著自己熟悉的小被被，Cardi B的超狂造型本來就是眾所皆知，就讓我們在等待Cardi B兒子可愛照片的同時，先來回顧她各種浮誇的炫富穿搭吧！早前Cardi B 出席拉斯維加斯音樂活動時被女觀眾用水潑向她身上，火爆的Cardi B當然還拖，把手上的咪掟向該名女觀眾。最後卻被另一名觀眾報警投訴。警方查看CCTV後現是因為一支咪讓該名觀眾受傷。Cardi B帶孕肚驚喜現身MTV BET Awards表演 還記得2021年6月時Cardi B帶著孕肚現身老公Offset所屬饒舌團體Migos的表演嗎？她穿著Dolce & Gabbana 為她量身訂製的奢華套裝，鑲滿鑽石與肚ELLE.com.hk ・ 17 小時前
鄭恩地香港站丨巡迴生日派對10.1登陸香港 即睇搶飛攻略、票價、座位表
JEONG EUNJI鄭恩地亞洲巡迴生日派對香港站於10月1日在AXA 安盛創夢館舉行，門票現正於Klook發售。粉絲們除了重溫《Hopefully Sky》、《The Spring》、《Love Is》等熱門歌曲外，更能與鄭恩地親密接觸！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前