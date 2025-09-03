天生偶像！張員瑛童年照瘋傳，網友驚呼「是富家千金臉孔」！

（圖／翻攝自Naver）

南韓人氣女團 IVE 成員張員瑛，不僅是舞台上的吸睛焦點，也常因穿搭、妝容甚至一句小表情掀起話題。她擁有 173 公分的高挑身材，加上自帶舞台感的眼神與表情管理，長年被粉絲視為「天生愛豆」。

然而近日在韓國論壇上，一組她童年時期的照片流出，再度印證了這句話。照片中，年幼的張員瑛留著齊瀏海長髮，身穿綠色洋裝抱著小狗對鏡頭微笑，另一張則換上黑色洋裝，擺出模特兒姿勢，氣場十足。網友驚訝地發現，即便年紀尚小，她的五官與身材比例已經展現出遠超同齡孩子的優勢。

（圖／翻攝自Naver）

這組照片引發韓網大討論，留言幾乎一面倒地讚嘆她的顏值。同時，不少人提到她的家庭背景，認為照片中流露的氣質並非普通小孩，直言「看起來家境不錯」、「父母應該經營餐飲業很成功」、「感覺是富家千金臉孔」。

（圖／翻攝自Naver）

張員瑛從參加選秀節目《PRODUCE 48》開始就備受矚目，當時僅 14 歲的她，已經憑藉超齡的舞台感與亮眼外貌成為話題。網友也拿這次童年照與過往舞台畫面比較，指出「她的五官沒有太大變化，只是年齡增長讓線條更立體」，再次駁斥了整形傳聞。

