樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
跟著張員瑛、IU、宋雨琦學初秋穿搭！甜妹、學院風到酷帥一次上手，這些單品衣櫃必備
換季穿搭、你準備好了嗎！IU、IVE Liz、張員瑛、宋雨琦這四位時尚女神，從見面會、機場到紅毯現場，已率先穿上初秋最火單品，直接畫好本季的「潮流重點筆記」、件件都想立刻加進購物車！
女星穿搭：女神IU是條紋印花控、寬鬆版型超鬆弛
永遠的「國民妹妹」IU，在粉絲見面會上穿上DIESEL條紋針織印花上衣搭配牛仔褲，直接把「文青系針織」穿出清新甜感，仿佛下一秒就要融化你。微oversize剪裁＋隨性印花，讓整體造型看起來慵懶又有型，不愧是零失誤的穿搭教科書。
女星穿搭：小貓系Liz以無袖背心注入Y2K細節
IVE成員Liz一身 DIESEL 黑色OVAL D無袖針織背心現身金浦機場，黑髮＋無袖背心＋迷濛眼神，根本是走出漫畫的「酷甜系小貓女」。背心胸前的 OVAL D金屬Logo為簡約造型注入Y2K小細節，不張揚但超有態度，是＂看似穿得很隨興、但其實精心打扮＂的典範！
女星穿搭：張員瑛變身青春牛仔女神！演繹「學院風女孩日常」
IVE人間芭比張員瑛刷新校園穿搭天花板！這回她一連換上兩套TOMMY JEANS Look，清新、帥氣、又超時髦！第一套以薄荷綠學院風T 恤＋寬鬆牛仔褲，完全是迷人小清新。Oversized 剪裁讓整體更顯輕鬆隨性，薄荷綠穿起來不只顯白還減齡！
另一套則以黑白配色的大學夾克＋深灰牛仔褲，這套造型完美踩在美式復古與韓系潮感的交界線上，完美平衡輕鬆的美式休閒風格與鮮明的街頭時尚元素。
女星穿搭：宋雨琦白到發光、一身Balmain連身洋裝氣場全開
宋雨琦現身活動紅毯，穿上Balmain 2025秋冬系列白色排釦連身洋裝、直接驚豔全場！這不是洋裝，是帶閃光燈的戰袍吧？立體剪裁＋軍裝感金屬排釦，把Balmain一貫的精緻工藝玩出新高度，搭配一條黑色寬腰帶瞬間拉出腰線，氣場一秒翻倍。而腳下那雙黑色帥氣長靴則畫龍點睛，讓這套造型在優雅與酷感之間切換自如！
看更多 CTWANT 文章
神仙組合來了！許瑋甯短裙辣秀美腿、合體國民老公許光漢，顏值穿搭都太犯規
紐約時裝周、明星穿搭全解析！舒華氣場爆棚、秦嵐優雅升級，柾國全黑造型也能帥到發光？
FENDI攜手Moda Operandi辦時尚晚宴！琳賽蘿涵曬愛包Spy Bag、華麗登場
其他人也在看
展現胡琴的百年歷史畫卷｜香港中樂團胡琴演奏家 徐慧
Read the latest lifestyle and beauty article about 展現胡琴的百年歷史畫卷｜香港中樂團胡琴演奏家 徐慧 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術
t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！T恤搭百褶裙 百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。 百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。 同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。 如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。 雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。 利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。 當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以ELLE.com.hk ・ 5 小時前
翁虹57歲生日收女兒超暖驚喜！商場看板全是美照 網讚：快60歲依舊是女神
這份驚喜完全展現了女兒的用心！看著商場裡滿滿的美照，翁虹忍不住打趣表示「電梯間偶遇自己」，還開心和看板互動拍照留念，母女之間的默契與感情，透過這份禮物再次被大家看見，也讓粉絲感受到滿滿溫暖。其實翁虹和劉蒔感情一向親密，母女倆不僅經常同框錄製影片，還會一起...styletc ・ 1 天前
小米平板8 Pro 官宣性能比上代提升69%，原因是用上 Snapdragon 8 Elite
文章來源：Qooah.com 小米官方最新消息顯示，Xiaomi Pad 8 系列將會與 Xiaomi 17系列一同推出，並表示高配的 Xiaomi Pad 8 Pro 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器。 官方透露，Xiaomi Pad 8 Pro的安兔兔跑分將突破300萬，對比上一代 Xiaomi Pad 7 Pro 搭載的 Snapdragon 8s Gen3（150萬-170萬左右），提升達到69%，將是一次性能大躍升。 Snapdragon 8 Elite 基於台積電 3nm 製程工藝。採用第二代自研 Oryon CPU，為 2粒 4.32GHz 的超大核+6粒 3.53GHz 的性能核架構。 Xiaomi Pad 8系列首發小米澎湃 HyperOS 3，是首款預裝新系統的平板，可以選配懸浮鍵盤和手寫筆，生產力屬性進一步提升。 HONOR MagicPad 3 評測：頂級平板與高性價比 目前關於 Xiaomi Pad 8 標準款的配置還是未知，猜測搭載 Snapdragon 8s Gen4 處理器。Qooah.com ・ 1 天前
瑪丹娜重回老東家 明年發行新專輯
（法新社紐約18日電） 史上最暢銷女歌手瑪丹娜（Madonna）今天表示，明年將發行全新舞曲專輯。這將是瑪丹娜7年來首次發行全新錄音室專輯。法新社 ・ 1 天前
率先近賞 Eastside Golf x Nike Air Max Plus「Take Flight」聯乘新作
由 Olajuwon Ajanaku 與 Earl Cooper 主理的 Eastside Golf 再度聯手 Nike，帶來全新「Take Flight」企劃。HYPEBEAST ・ 1 天前
日本明年 5 月起允許銷售非處方壯陽藥 減輕就醫壓力兼防買假藥︱Yahoo
【Yahoo健康】東京製藥公司 SSP 宣布，將於明年 5 月起在日本市場推出非處方壯陽藥 Cialis，成為該國首款獲准在藥房直接購買的勃起功能障礙治療藥物。Yahoo 健康 ・ 1 天前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 3 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 5 小時前
寧德時代市值增1100億美元 投資者心中估值仍「便宜」
【彭博】— 「便宜」這個詞通常不會用來形容一只股價幾個月將近翻倍的股票，但這正是一些投資者對寧德時代的描述。Bloomberg ・ 2 天前
特朗普宣布價碼高達500萬美元的富豪永居項目 大幅提高H-1B簽證成本
美國總統特朗普宣布推出一項面向全球富豪的新簽證項目，鼓勵富人通過價格高昂的永居許可項目來移民美國。Bloomberg ・ 1 天前
和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！Yahoo Food ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 3 小時前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 1 天前
AI泡沫又如何？朱克柏格：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難
Meta(META) 執行長朱克柏格週四 (18 日) 坦言，AI 泡沫「很有可能」出現，但他寧願冒著「浪費幾千億美元」的風險，也不願錯過超級智慧。鉅亨網 ・ 1 天前