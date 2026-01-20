張啟樂晉升成新手爸爸 大談香港與台灣文化差異：生女要送蛋糕或餅乾

藝人張啟樂（Ben）於2020年移居台灣，及後結識台灣女生組織家庭，2024年勇奪廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。去年年底，張啟樂喜獲家庭新成員，晉升為新手爸爸。不過佢曾透露因太太患有多囊性卵巢症候群，迎來女兒係一份意料之外嘅驚喜，而且生產過程波折重重，表示當時醫生擔心胎兒過大不利生產，因而安排催生，但3天催生後子宮頸仍開唔到一指，最後須剖腹生產。張啟樂不時於社交平台分享育兒生活；日前更大談香港與台灣彌月習俗嘅文化差異。

張啟樂曾分享，初成人父嘅時候係一場震撼教育，指憶起剛從月子中心回家嘅第一晚，女兒就喊過不停，試過餵奶同換尿布都無法令女兒唔喊，令佢感到崩潰。不過，張啟樂表示經過1個月磨練後，已能單憑喊聲就知道女兒需求，更自認換尿布動作利落，因而被太太封為「洗屁屁高手」。

張啟樂覺得舉辦百日宴好累，又唔想身邊親友因畀面子而出席，因此決定省略舉辦百日宴。不過，張啟樂仍按照台灣習俗準備彌月禮盒贈予親友；佢坦言台灣與香港習俗有極大差異，指香港冇送彌月禮嘅習俗，但喺台灣生仔要送油飯，生女要送蛋糕或餅乾：「超過九成（香港朋友）都不知道台灣有這樣的習俗，這也是一種台港文化差異。」張啟樂搵來來自香港IP合作，為佢特製超過200份造型餅乾嘅彌月禮盒。張啟樂亦結合盲盒元素放進彌月禮盒中，每個盲盒都會有一個台灣夜市美食造型嘅Din Dong貓布偶，共4款。

