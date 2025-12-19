張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo

張堅庭嫁女

資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。

大仔Justin喺IG Story分享妹妹出門向父母斟茶嘅片段，儀式係喺屋企進行，牆上掛有「千金一諾」書法與「囍」字剪紙，而身穿紅色中式禮服嘅一對新人就跪地向爸爸張堅庭及媽媽楊諾思斟茶，張堅庭穿上黃色唐裝，而楊諾思穿上粉色旗袍並戴上巨型翡翠頸鍊，期間二人為囡囡雙手戴上龍鳳鐲及送上紅包，場面溫馨感人。



IG Story

IG Story

張堅庭IG

張堅庭IG

