【動物專訊】棄養動物者有千百個理由，但絕大部分理由都是自私和不負責任。於8月26日，阿棍屋中心門外突出現了一個膠箱，內有兩隻龜，旁邊更有一張字條聲稱因家庭原因，而棄養兩隻15歲的龜龜，要阿棍屋代為照顧。阿棍屋呼籲市民在養動物前應先考慮清楚，要好好對生命負責。

阿棍屋Ivy表示，兩隻龜龜已經安頓好，健康情況良好，阿棍屋過去亦有從漁護署接出被遺棄的龜龜，有意領養龜龜的人士可與阿棍屋聯絡。

事緣有人在8月26日將兩隻龜連膠箱放在阿棍屋門外，並有一張紙條，寫上「阿棍屋：家庭原因，無法照顧兩隻龜龜（兩隻年齡為15歲），拜託代為照顧，萬分感激。」

阿棍屋指龜龜雖然不能言語，但也是有血有肉的生命，也會感到傷心，「十五年的陪伴難道沒有感情嗎？」特別是龜龜比較長壽，可能陪伴人走過很多階段，養動物前應好好衡量自己能否對一個生命負責。

The post 一張字條寫家庭原因 兩隻15歲龜慘被遺棄阿棍屋門外 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.