張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
張孝全一甩金馬獎失落感、靠穿搭帥度封王！穿上FENDI春裝一秒換氣場、兩套造型雙殺
最近的男神張孝全完全是話題熱度的存在！先是以《深度安靜》入圍本屆金馬獎最佳男主角，雖然最終無緣抱回影帝獎座，但帥度與氣場顯然早就贏得觀眾的心。就在大家還沉浸在金馬話題時，他又立刻用另一個方式刷存在感—以滿分魅力演繹 FENDI 2026早春男裝系列，帥得教人完全無法移開視線。
這季由 Silvia Venturini Fendi 操刀的系列，以活力滿滿的 80 年代士高文化為靈感來源。寶石色調、奢華材質、疊穿層次，全都帶著派對氛圍的律動感，而張孝全這位「行走紳士感測機」一上身，立刻讓復古與摩登之間出現完美平衡。
張孝全式魅力滿格、沉穩灑脫造型
第一套造型可說是「視覺層次教科書」。張孝全以羊絨外套作為主角，內層疊穿牛津布襯衫與一件亮度超吸睛的彩藍色冷背心，色彩之間的碰撞恰好展現出 FENDI早春系列的核心精神：低調底蘊裡藏著派對靈魂。
下身的酒紅絲絨長褲與啡色皮靴穩穩鎮場，又帶些微微的丰潤質感，走動起來像是悄悄拉開80 年代的舞池門。造型點睛則放在他肩上的Baguette Soft Trunk 包款，以 FENDI Falena 印花作為亮點，方正的輪廓增添一絲率性，整體散發沉穩又不失灑脫的男人味！
張孝全穿上鬆弛都會造型、打造自在型男
第二套風格轉向輕鬆休閒，完全是週末穿搭的標準範本。主角換成綠松石色牛津布襯衫，顏色亮眼卻不浮誇，外搭黑色燈芯絨牛仔外套，內裏特別綴上一圈白色羊羔絨，給人溫暖舒服的冬日鬆弛感。
下身搭配 淺色水洗牛仔褲與FENDI Fit低筒運動鞋，腳步輕盈又俐落。背上的FENDI Flux 背包則以皮革＋尼龍FF標誌組成，把機能性與時尚度合體，完全是都市型男的最佳日常夥伴。
這次張孝全用兩套截然不同的造型，完美詮釋FENDI早春系列的精髓：既能沉穩雅痞，也能輕鬆不羈。
看更多 CTWANT 文章
普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手
温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看
其他人也在看
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月25日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Shokz OpenRun Pro 2 歷史新低，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機
Shokz 旗下的運動耳機旗艦 OpenRun Pro 2 在 Black Friday Week 期間回歸歷史低價，目前其售價降到了 US$125，約合 HK$970 平過香港不少。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
棒棒堂成員接連出事 威廉現身公益致歉：最近事情比較多
【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員接連出事，威廉跟小杰先後涉「閃兵案」，王子則與啦啦隊女神粿粿爆出婚外情引發爭議。其中，威廉自5月捲入閃兵風波後沉寂多月，終於在金鐘獎前夕公開現身，又出席公益活動挽回形象。日前威廉跟老婆卓君澤出席「明星匹克球公益賽」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜情侶約會浪漫餐廳推介 低至43折！人均$299起/米芝蓮三星團隊生蠔宴/享受維港景色/百年古蹟內用餐
今年的Black Friday 又殺到！想與另一半用更優惠的價錢，享受豐富的美食？今次就為大家於Klook及KKday上集合了10間浪漫晚市套餐，助你輕鬆挑選心儀的約會晚餐，最平只需$299起，米芝蓮級數的美食、精美的中菜，以及邊享受美食邊欣賞美景，絕對不可以錯過！Yahoo Food ・ 21 小時前
Longchamp爆紅「幸運曲奇」手袋來襲！2026春夏新袋速遞，6款話題新作推介
Longchamp 近年愈來愈擅長把日常靈感帶入手袋之中，而 2026 春夏系列「Slide in Style」亦承接這份法式輕盈浪漫，把熟悉的設計重新整理，並加入更貼近日常的細節。當中最受注目的，必然是被稱為「幸運曲奇袋」的 Le Roseau 手拿包；俐落造型與質感，再次成為熱話。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
每天看同事，竟真的能日久生情？心理學「單純曝光效應」讓好感悄悄累績
日常生活中，辦公室同事、社區管理員或經常在某個場合碰面的熟面孔，有時會在不知不覺間變得越來越順眼。明明一開始並無特別感受，但因為「常見面」，好感卻逐漸增加。心理學上，這種現象被稱為「單純曝光效應」。姊妹淘 ・ 16 小時前
美聯:35屋苑錄74宗二手成交 按周增約6% 創4周新高
上周一手銷售量錄得約580宗，按周增加超過兩成半，並創27周新高，同一時間二手交投亦保持暢旺，綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑過去一周(11月17日至11月23日)合共錄74宗成交，較前一周70宗按周增加約5.7%，創4周新高。 港島區交投大幅反彈超過2倍。美聯物業分析師岑頌謙指出，將35屋苑按三區劃分，上周港島區表現出色，是帶動二手成交上升的主要動力，區內8個屋苑上周合共錄得20宗成交，按周大幅反彈約2.3倍。 相反，九龍區10個屋苑上周錄得26宗成交，按周減少約16.1%。新界區17個屋苑上周錄得28宗成交，按周亦減少約15.2%。 (JJ)infocast ・ 1 天前
Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025
Black Friday優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$1,200即享75折，由11月26日10:30pm網店搶先開始，11月27日門市開始優惠。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《港樓》將軍澳天晉兩房戶918萬沽 單位12年升值逾5成
美聯物業將軍澳天晉分行高級分區營業經理黃麗貞表示，該行新近促成將軍澳天晉2期1A座高層A室的二手成交，單位實用面積約551平方呎，屬兩房間隔，外區客以918萬元入市，折合實用呎價為16,661元，屬於市價成交。 黃麗貞指，原業主於2013年2月以約608萬元購入上述單位，持貨約12年，是次轉手帳面賺約310萬元，升幅約51%。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但這次消委會測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！Yahoo Food ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 1 天前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 16 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 16 小時前