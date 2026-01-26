張學友巡迴演唱會香港終章 ｜即將「失業」學友心情複雜 台上公開感謝太太及兩個女兒
20場 《張學友60+巡迴演唱會香港終章》前晚於紅館上演尾場，全場座無虛席。64歲的學友雖然唱足20場，但狀態繼續大勇，encore唱足12首歌。尾場亦是今次巡唱的324場，創下紀錄興奮之餘，學友亦為即將「失業」感心情複雜。他亦公開感謝太太及兩個女兒的支持。
來到尾場，觀眾情緒特別高漲，演唱會晚上八時開始，尖叫聲歡呼聲不斷。學友的圈中好友都齊來捧場，包括鍾鎮濤、范姜、曾志偉、庾澄慶、上山詩納、鄧麗欣、余安安、張家輝、劉偉強、葉童、邱淑貞、沈嘉偉、狄波拉等，場面熱鬧。
學友以一曲《留住這時光》為演唱會揭序幕，學友的經典金曲家傳互曉，《我應該》、《等你等到我心痛》、《三天兩夜》等金曲，讓全場歌迷跟着大合唱，相當震撼。
學友演出中段跟大家問好：「大家好嘛！我就麻麻地，今日完咗我就失業，但我會好快再返工，希望大家2026年身體健康，生活愉快，每日都開心。歡迎來到60+演唱會最終章，亦係成個巡唱的324場。最後一場喇！好複雜的心情，想喊又唔想喊、緊張又唔緊張，唔知點形容，但我唔會嘅！都幾廿歲，重喊咩！」學友坦言心情好奇怪，但明白有開始就有結束，他笑說：「結束後大家要好努力搵錢，因為我好快開下次。」台下歌迷報以歡呼聲。
學友特別感謝台下觀眾，沒大家出現，這次巡唱沒可能走到兩年零七個月，這是他自己也沒想過的紀錄。他笑說：「容許我做啲好耐冇做嘅事。」說罷做出可愛的比心甫士，笑說：「其實我識做，但六十幾歲唔好意思做之嘛。」
學友亦感謝台前幕後的工作人員及樂隊老師，亦感謝家人，像媽媽無時無刻都支持他去返工；同時也感謝太太，他說：「呢段時間我見樂隊、在座的朋友多過見佢，所以都要多謝佢。重有我兩個女，久唔久先send個電話來「點呀？ok嘛？」都多謝你哋啦！thank you so much。我兩個女去咗讀書，好多時講英文，我啲英文唔係因為佢哋都唔識講添，多謝佢哋啦！thank you so much！」
學友一向出名筋骨軟，昨晚亦輕鬆即場表演一字馬，技驚四座。他說：「除了繼續做呢個，我重會繼續保重自己身體，繼續練歌，多謝大家比機會我，可以不斷在舞台嘗試不同的唱歌方法，當中有成功有失敗啦！令我覺得唱歌永遠係可以鑽研下去的事。我會繼續唱下去，將更好的自己在舞台跟大家見面。」 學友也解釋了今次做60+演唱會的原因，他說：「我唔相信60+係應該停喺度的數字，想證明比自己知我係可以，所以好任性咁開咗呢個演唱會，證明60唔係一個恐怖數字。」
Encore環節，學友選唱了心目中的金曲，包括《愛是永恒》、《她來聽我的演唱會》、《講你知》、《明日世界終結時》、《原來只要為你活一天》、《只願一生愛一人》、《真情流露》、《這個冬天不太冷》等，學友唱到《只願一生愛一人》時，更特別唱出國語版《讓我一次愛個夠》，向台下的庾澄慶致敬。緊接的《餓狼傳說》、《非常夏日》等一連串快歌，全場觀眾齊站起來跟着又唱又跳，氣氛high爆，最後學友獻上一曲搖滾版《吻別》，結束這次巡唱的「終章」。
演唱會後，學友與一眾贊助商及主創團隊主持祝酒儀式，今次演唱會將所有朋友送贈的花籃轉為善款，合共捐出130萬予慈善機構「快樂港仁」，由曾志偉代為接收支票。志偉指學友很有善心，每年都會做得多慈善。而學友亦透露不想休息太久，並透露下一個計劃是籌備製作音樂劇。
