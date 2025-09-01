張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！

【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。

而東莞騷昨晚（31日）已去到尾場，唱到一半，學友在台上突然宣布要終止演唱會，他說：「我控制唔到我聲帶，大家都知我做咗40年，要我百分百掌控演唱今，今次我猜辦法做到，我過唔到自己嗰關。今次我揀嘅歌係易唱，但我冇辦法完成今晚個騷。對我所有老師、20多位Dancers不公平，我非常抱歉，要終止個騷！」

他續說：「我好憎恨取消個騷，上一次唔關我事，我今次好想唱，但唱唔到（開始哽咽）我會努力，唔知點收科，我依家係跳到舞，冇問題，仲做到一字馬（即場做給觀眾睇），一字馬係冇問題。但我冇把握唱，我依家聲沙沙，相信大家都知我好鍾意唱歌，鍾意到發癲！」見觀眾不斷歡呼和鼓勵，學友就再建議：「不如咁，我繼續唱，唱到我唱唔到為止，好冇？」

完騷後學友戴住口罩向歌迷揮手致意，而他今日要返港休息，望之後以更佳的狀態示人。

