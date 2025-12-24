張學友演唱會，警方入境處打擊炒黃牛拘4內地男女。(警方相片)

警方表示，紅磡區警員聯同相關部門人員昨日(23日)下午在暢運道一帶展開聯合拘捕行動，打擊非法兜售演唱會門票。行動中，警方共拘捕3名內地男子及1名內地女子，年齡介乎30至58歲，他們涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人現正被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。調查顯示，被捕人懷疑曾以高價兜售演唱會門票。

翻查資料，12月23日紅磡香港體育館，正上演《張學友60+巡迴演唱會香港終章》的頭場演出，門票由580元至1,380元不等，合共公演20場。

《張學友60+巡迴演唱會香港終章》(娛樂組攝)

