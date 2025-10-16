專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
張學友演唱會2025丨今日公開售票！紅館8場聖誕、跨年Show《60+巡迴演唱會香港終章》即睇搶飛攻略、票價、座位表
張學友第十個個人演唱會《60+巡迴演唱會》來到最終回，選址紅館作為舉行場地，與樂迷一同度過聖誕節和除夕！《張學友 60+巡迴演唱會》將舉行一共八場，門票由10月9日起優先發售，以及於10月16日起公開發售。
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》詳情
日期: 2025年12月23、24、26、27、30、31 (7時45分) 及2026年1月2、3日
時間: 8:00pm
地點: 紅磡香港體育館
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》票價
$1380 / $980 / $580
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》優先購票詳情
中銀Cheers卡持有人可於10月9日起上BOOKYAY網站優先預訂演唱會門票。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入BOOKYAY購票連結
其他中銀Visa卡持有人可於10月11日起上BOOKYAY網站優先預訂演唱會門票。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入BOOKYAY購票連結
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》公開售票詳情
張學友《60+巡迴演唱會香港終章》門票將於10月16日上午10時在城市售票網URBTIX公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入URBTIX購票連結
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》座位表
有待公布。
