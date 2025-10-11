張宇人、陳健波不參選下屆立法會 二人均稱交棒年輕人 政圈盛傳 70 歲「退休大限」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會主席梁君彥上月宣布，不會參選下一屆立法會選舉。政圈有傳中央期望下屆立法會更年輕化，估計有逾半七旬議員「無得留低」。今日（11日）分別有兩位資深立法會議員宣布不會參選，包括現年 71 歲的陳健波及 75 歲張宇人，二人均為行政會議成員。

陳健波宣布不會參選第八屆立法會選舉，稱目前是合適時間交棒。

陳健波是保險界立法會議員，他今早發新聞稿，宣布不會參選第八屆立法會選舉。他指主要考慮是自 2008 年至今，已擔任四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。

陳健波表示，對於能夠擔任立法會議員 17 年感到光榮，期間一直盡心盡力為香港服務，為政府發展經濟、改善民生建言獻策。他感謝香港各界，特別是各級政府官員多年來認真接納意見及協助解決大量其辦事處轉介市民求助個案。

他表示：「我衷心希望新一屆立法會有更多年輕人加入，既培養管治人才，同時監察及助力政府施政，發揮愛國者治港的最佳管治效能，為香港市民謀幸福，並加快融入國家發展大局。」

張宇人今日宣布，經過審重考慮，決定不再參選第八屆立法會。

另一名宣布不參選的是飲食界立法會議員張宇人。他說，考慮到一國兩制的發展、飲食界的需要，並與自由黨黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過審重考慮，決定不再參選第八屆立法會。他並說，希望讓有心有力的年輕才俊有更多鍛鍊成長的機會，會全力支持他們參選。

張宇人表示，十分感謝飲食界及香港市民的支持和厚愛，他離開立法會崗位後，會繼續為業界及市民發聲，為香港的發展貢獻，為一國兩制發揮個人力量。他並呼籲市民積極投票。

立法會主席梁君彥上月 29 日宣布，不會參選下一屆立法會選舉。他稱與家人商量及考慮年齡因素後，認為是時候「功成身退」。年屆 70 歲的選委界別議員馬逢國同日亦表示，不會參選下屆立法會選舉。

《明報》專欄「聞風筆動」日前指，在梁君彥以年齡為由宣布不角逐連任後，一眾年逾七旬議員都前途未卜，政圈傳聞，中央期望下屆立法會能更年輕化，估計有逾半七旬議員「無得留低」。