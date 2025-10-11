張宇人不參選｜孫玉菡指張宇人坦誠交流 為政府提出不少意見

【Now新聞台】立法會飲食界議員張宇人宣布不參選下屆立法會選舉。勞工及福利局局長孫玉菡指，張宇人任議員期間，通常代表商界表達意見，能坦誠交流，過往為政府提出不少建議。

勞工及福利局局長孫玉菡：「他其實很實話實說，他亦很清晰表達自己對不同議題的看法，尤其過去一段時間，很多時候我們都能夠很坦誠交流我們的意見。有很多與勞工議題有關的，張議員會從商界的立場向我們表達意見，但這是反映他應要盡的責任，議會的議員一定要盡他的責任，反映他們的看法，而政府是要多聽、多想。」

