張宇人獲中大頒榮譽博士 被讚「堅定守護大學理念」 曾推動修例改組中大校董會｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】曾在 2022 年推動修例改組中大校董會，現年 75 歲自由黨立法會議員張宇人，獲中大頒授榮譽法學博士。中大表示，張宇人自2008年起出任中大校董，「一直堅定守護大學理念」，在提升中大作為高等教育與研究機構的地位方面貢獻卓著。

中大：張宇人提升中大地位貢獻卓著

據中大新聞稿介紹指，張宇人曾任東區區議會議員、臨時市政局議員及酒牌局成員；現為行會成員、立法會飲食界議員及香港飲食業聯合總會會長，是立法會最資深議員之一。

中大表示，張宇人自2008年起出任中大校董，「一直堅定守護大學理念」，在提升中大作為高等教育與研究機構的地位方面貢獻卓著，故以授予榮譽法學博士，表彰其在促進商界與公共政策合作，及推動飲食業發展的貢獻。

曾推動修例改組中大校董會

早前多間傳媒曾引消息指，中大擬向張宇人頒授榮譽博士，在內部引起爭議，質疑張過往推動修例曾引起撕裂，頒授學位會引來負面觀感，亦有人質疑過往慣例不向在任校董及教職員頒授榮譽博士銜頭，質疑為何可獲破例。

中大將於今年12月11日舉行第96屆大會榮譽博士頒授學位典禮，並頒授榮譽博士學位予張宇人、全國港澳研究會顧問劉兆佳、演員許冠文、倫敦帝國學院Hamlyn機械人手術中心創辦人 Ara Darzi 及生物物理化學家謝曉亮5人，以表彰他們在多個領域的成就。

中大每年會頒授榮譽博士學位予各領域傑出人士，人選名單由中大校董會屬下「榮譽學位委員會」向校董會推薦，最終須獲特首兼校監李家超同意。

