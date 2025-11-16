張家朗及蔡俊彥晉身全運會男子花劍個人賽16強 梁千雨32強止步

【Now新聞台】全運會男子花劍個人賽，港隊的蔡俊彥和張家朗都打入十六強。

鏡頭右攻左，世界排名第一的蔡俊彥分組賽六戰五勝晉級，三十二強鬥天津的蘇崢輝，早段被追平4比4之後，不斷拉開領先，最終蔡俊彥贏15比9，晉級十六強。

另一位港隊代表，鏡頭左攻右．前「一哥」張家朗，三十二強對手是年初入選國家花劍隊、來自安徽的曹博，張家朗全程控制戰局，領先過12比1。即使曹博追回4劍，但張家朗都贏15比5，取得十六強席位。

另一場，鏡頭右邊的梁千雨鬥江蘇的鹿恆睿，早段領先過3比1，但尾段被對方超前，最後梁千雨輸13比15，三十二強止步。

劍擊港隊代表梁千雨：「可能這一、兩天讓自己先沉澱，始終有點不開心情緒，都知道的。待休息後，再慢慢與教練商討以及再調整，另外都好好養病，這一兩天有少少發燒，再準備打好團體賽，希望可以衝擊金牌。」

#要聞