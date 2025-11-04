張家界旅行團 | 香港直飛/高鐵交通，阿凡達天門山五日四晚純玩VIP行程

張家界旅行團

張家界嘅旅遊景點真係多到數唔晒：張家界國家森林公園、武陵源、天門山國家森林公園、張家界大峽谷、黃龍洞等等。不過，張家界嘅景點分佈得比較散，而且好多都係喺郊區，所以交通問題搞到唔少人對張家界自由行卻步。其實，大家去到張家界之後，可以參加當地旅行團，就非常方便，唔使長途跋涉咁自己搵路去景區。Trip.com 幫你準備咗五大必玩嘅張家界旅行團，同埋張家界酒店推介，等你更輕鬆咁安排你嘅張家界旅程。

香港往張家界交通

香港往張家界交通 | #1 飛機

由香港飛張家界，可以搭大灣區航空（HB）由香港國際機場來回張家界荷花國際機場（DYG），航程大約兩個鐘。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛張家界 中國東方航空 低至HK$1,161(48% Off) 單程 香港飛張家界 中國東方航空 低至HK$1,761(54% Off) 來回

*(2025年11月更新)

香港往張家界交通 | #2 高鐵

每日有一班來回高鐵，往返香港西九龍站同張家界西站，車程大約六個鐘二十分鐘，係一個由香港去張家界嘅交通選擇。你亦可以考慮由西九龍站搭高鐵去深圳北站，再轉搭內地高鐵，咁樣來回張家界嘅班次會更多。

【香港去張家界】張家界高鐵攻略：從香港西九龍站出發，輕鬆規劃張家界自由行

張家界旅行團 | 張家界國家森林公園 一日 遊

行程安排

08:00：張家界永定區城區或武陵源城區集合

09:30：武陵源標誌門

09:40：張家界國家森林公園- 以壯麗嘅石英砂岩峰林地貌聞名，攞咗《世界自然遺產名錄》同《世界地質公園》嘅名銜。公園入面有超過 3000 座奇峰，參觀時可以搭百龍天梯、天子山索道前往金鞭溪、黃石寨、袁家界、天子山等景點，當中《阿凡達》就係喺袁家界嘅乾坤柱（哈利路亞山）取景，成為打卡必到嘅張家界旅行團行程

13:00：午餐

14:00：全日玩盡袁家界、迷魂台、乾坤柱、天下第一橋、天子山、西海峰林、御筆峰、仙女獻花、天子閣、十里畫廊、采葯長者、三姐妹峯、壽星迎賓等張家界國家森林公園景點

17:40：張家界永定區城區或武陵源城區解散

產品特色

獨家尊享服務：景區VIP通道專屬安排，行程包含張家界國家森林公園嘅 VIP快速通道，尊享快速入園同六大環保車直通服務，大大減少排隊時間，確保旅客可以盡情享受約八小時深度純玩體驗。

精選必遊景點：行程包晒張家界最具代表性嘅景點，包括：

袁家界（《阿凡達》取景地） 天子山（《西遊記》拍攝地） 百龍天梯（世界最高戶外電梯） 十里畫廊（自然風光如詩如畫） 金鞭溪（山水交織嘅步道天堂）

精緻小團，尊享品質：提供最多八人精緻小團或私人獨立包團服務，全程配備專業導遊同專屬司機，服務分工清晰，唔會「司兼導」，確保講解專業詳細、體驗更優質。

核心賣點

已含張家界國家森林公園四日門票：唔使現場買飛，慳番時間

尊享VIP通道入園：避開人潮，快速進入核心景點區域，慳大量排隊時間

適合追求高效率同舒適體驗嘅旅客：無購物安排、無自費項目，純玩行程設計，輕鬆無壓力





天門山





張家界旅行團 | 長沙・張家界・天門山・大峽谷・鳳凰古城 五日四晚經典之旅

行程安排

第一日｜抵達長沙｜接送＋自由活動

VIP專車接機／接站服務

入住長沙市區酒店

推薦景點：橘子洲頭、坡子街、茶顏悅色、文和友、湖南省博物院等地自由參觀

第二日｜長沙 → 張家界國家森林公園（阿凡達取景地）

搭乘頭等艙二加一巴士直達張家界

遊覽袁家界、天子山、迷魂台、天下第一橋等世界自然奇觀

使用VIP通道搭乘百龍天梯上山（含門票）

全程景區環保車＋VIP通行

第三日｜天門山索道＋玻璃棧道｜芙蓉鎮｜鳳凰夜景

體驗全長7455米天門山索道（世界最長高山纜車）

步行鬼谷棧道、玻璃棧道、穿越天門洞

前往芙蓉鎮打卡瀑布古鎮

晚間入住鳳凰古城，觀賞吊腳樓夜景

天門山

第四日｜鳳凰古城深度遊＋返回長沙

沱江泛舟＋苗服換裝體驗（含）

遊覽：沈從文故居、萬壽宮、虹橋風雨樓、石板老街、北門城樓等文化遺址

下午專車返回長沙市區

沱江

第五日｜長沙自由活動＋送機／送站

上午自由活動（潮宗街、購物、打卡茶顏悅色等）

根據航班時間安排送機／送站服務

價格資訊

HKD $2,616（價格為1位成人的最低價格）

包含：

四晚酒店住宿

行程內全部門票（森林公園、百龍天梯、天門山等）

VIP快速通道（7大景區）

陸地頭等艙旅遊巴士

魅力湘西表演門票

接送服務＋導遊費用

產品評分與評價：4.9/5

親歷一場由Trip.com（原攜程）精心策劃的張家界旅行團，我彷彿踏入了現實版的阿凡達仙境。在人潮湧動的旅遊旺季，我們的專業導遊如同經驗豐富的船長，巧妙引導我們避開擁擠，確保全程順暢無憂。張家界國家森林公園的VIP專用通道，更是為我們打開了一扇通往奇幻世界的快捷之門。專屬包車與百龍天梯包梯服務，讓我們無需等待，便能從容欣賞氣勢磅礴的奇峰異石，深切感受大自然的雄渾與偉大。全程「純玩無購物」的承諾，讓旅行回歸純粹，您可以全身心投入美景探索，無需為購物煩惱。從長沙的繁華、武陵源的幽靜，到鳳凰古城的古韻，每一晚的酒店都精心挑選，舒適宜人。團餐更是美味豐盛，色香味俱全。導遊的講解不僅專業，更充滿趣味，帶我們穿越時空，領略張家界3.8億年的地質變遷。在最佳天氣下，張家界山水如詩如畫，雲霧繚繞，宛若人間仙境。選擇Trip.com的張家界旅行團，就是選擇一份高品質、安心與舒適的保障。我誠摯推薦您與家人一同，開啟這場探索祖國壯麗山河的夢幻之旅！

我們一家四口的湘西之旅，因鍾導的專業服務而超乎預期。出發前，鍾導便根據我們的需求，將張家界波瀾壯闊的自然美景與鳳凰古城深厚的歷史韻味完美串聯。旅途中，他不僅耐心解答疑問，更慷慨分享了許多當地隱藏的打卡點！在他的貼心指引下，我們巧妙避開了人潮，得以深度體驗湘西的山水靈秀與獨特民俗風情。即便後期未能全程跟團，鍾導前期周全細緻的安排，也為我們成就了一場難忘而充實的張家界之旅，真正做到了不虛此行。

核心賣點

一價全包，無購物無自費

頭等艙2+1巴士出行，長途舒適不疲憊

7大景點提供VIP貴賓通道，避開人潮快速入園

涵蓋自然＋文化雙主題：森林、公園、古鎮、表演全包

贈送《魅力湘西》大型民族晚會門票

最多26人中型團，服務更貼心

出發日期與取消政策

天天出團，保證成團

取消政策：出發前四至六日取消，違約金20%；出發前一至三日取消，違約金40%；出發當日取消，違約金60%。





5日4晚 · 長沙＋張家界＋天門山＋大峽谷＋鳳凰





張家界旅行團 | 張家界國家森林公園一日遊｜可選VIP免排隊｜八人/二十五人團體可選

產品特色

獨家VIP選項：可選快速入園＋六大景區環保車通道，免排隊 N 小時

張家界精華景點全覆蓋：含：袁家界、天子山、百龍天梯、十里畫廊、金鞭溪等

彈性團型：可選八人團（09:00出發）或二十五人團（08:00出發）

東門進出線路：精華走線，無繞路，行程更高效

中文導遊：金牌導遊隨行解說，協助上下山、安排交通





天門山

行程安排

集合地點：張家界市永定區／武陵源城區範圍內酒店／客棧／火車站／汽車站等（順路免費接送）

行程概覽（精選重點景點）

武陵源標誌門（入園） 百龍天梯（可選自費上行，六十五元/人） 袁家界（阿凡達取景地） 迷魂台、乾坤柱、天下第一橋 天子山風景區（含西海峰林、御筆峰、仙女獻花、天子閣） 天子山索道（可選自費下山，七十二元/人） 十里畫廊（可選小火車：單程三十八元／來回七十六元） 金鞭溪峽谷、水繞四門（觀景） 行程設施多以原始森林為主，沿途無正規用餐點，建議旅客自備小食



套票與價格（以港幣計）

標準二十五人團（含入場門票／不含VIP通道）：08:00出發，拼團（最多二十五人），HK$288.83 起

二十五人團含導遊、交通（無VIP）：08:00出發，拼團（最多二十五人），HK$340.79 起

八人VIP小團（含VIP服務）：09:00出發，拼團（最多八人），HK$413.51 起

核心賣點

張家界森林公園首道門票已含

八人小團提供 VIP快速通道，避開人潮

自選團型（唔使早起或標準團），彈性配合行程

全程專車接送（城區酒店、高鐵／火車站、客棧等）

無購物／無強制消費，全程純玩

張家界酒店推介

張家界酒店推介 | #1 天門山雲美別苑

天門山雲美別苑坐落於張家界市永定區的核心繁華地段，地理位置得天獨厚，正面巍峨的天門山。酒店距離土家風情園和天門山索道僅需5分鐘車程，更是連接市區與張家界國家森林公園、武陵源風景區的黃金必經之路，是您探索張家界的理想下榻之選。

天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)

天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)

天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)

評分：9.5/10.0

地址：南莊坪雙擁路2巷1號, 永定區, 張家界

選擇房型

張家界酒店推介 | #2 張家界天門山希爾頓歡朋酒店

張家界天門山希爾頓歡朋酒店傲居天門山索道對面，地理位置優越，部分客房更可獨享天門山的全景視野。酒店周邊餐飲、娛樂、生活設施及商超配套一應俱全，加之希爾頓國際品牌的品質保證，無論是硬體設施還是軟體服務，均展現出卓越水準，為您的張家界旅行團提供舒適便捷的住宿體驗。

張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)

評分：9.7/10.0

地址：南城金座1號棟, 永定區, 張家界

選擇房型

張家界酒店推介 | #3 張家界天門山希爾頓惠庭酒店

張家界天門山希爾頓惠庭酒店位於張家界市中心黃金地段，前往張家界火車站交通極為便利。酒店緊鄰壯麗的天門山國家森林公園，距離七十二奇樓也僅需15分鐘車程，方便您輕鬆探索各大景點。酒店提供多樣化的房型選擇，特別設有溫馨家庭房，是攜家帶口、享受張家界親子旅行團的絕佳選擇。

張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)

評分：9.4/10.0

地址：官黎坪街道官黎坪社區官黎路張家界國際旅遊商業城C1棟1123室, 永定區, 張家界

選擇房型

