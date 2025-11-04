張家界旅行團 | 香港直飛/高鐵交通，阿凡達天門山五日四晚純玩VIP行程

焦點

張家界嘅旅遊景點真係多到數唔晒：張家界國家森林公園武陵源天門山國家森林公園張家界大峽谷黃龍洞等等。不過，張家界嘅景點分佈得比較散，而且好多都係喺郊區，所以交通問題搞到唔少人對張家界自由行卻步。其實，大家去到張家界之後，可以參加當地旅行團，就非常方便，唔使長途跋涉咁自己搵路去景區。Trip.com 幫你準備咗五大必玩嘅張家界旅行團，同埋張家界酒店推介，等你更輕鬆咁安排你嘅張家界旅程。

香港往張家界交通

香港往張家界交通 | #1 飛機

香港飛張家界，可以搭大灣區航空（HB）由香港國際機場來回張家界荷花國際機場（DYG），航程大約兩個鐘。

航班推薦

航線

航空公司

價格

類型

香港飛張家界

中國東方航空

低至HK$1,161(48% Off)

單程

香港飛張家界

中國東方航空

低至HK$1,761(54% Off)

來回

香港去張家界機票優惠

香港往張家界交通 | #2 高鐵

每日有一班來回高鐵，往返香港西九龍站同張家界西站，車程大約六個鐘二十分鐘，係一個由香港去張家界嘅交通選擇。你亦可以考慮由西九龍站搭高鐵去深圳北站，再轉搭內地高鐵，咁樣來回張家界嘅班次會更多。

【香港去張家界】張家界高鐵攻略：從香港西九龍站出發，輕鬆規劃張家界自由行

香港去張家界高鐵優惠

張家界旅行團 | 張家界國家森林公園一日

行程安排

  • 08:00：張家界永定區城區或武陵源城區集合

  • 09:30：武陵源標誌門

  • 09:40：張家界國家森林公園- 以壯麗嘅石英砂岩峰林地貌聞名，攞咗《世界自然遺產名錄》同《世界地質公園》嘅名銜。公園入面有超過 3000 座奇峰，參觀時可以搭百龍天梯天子山索道前往金鞭溪黃石寨袁家界天子山等景點，當中《阿凡達》就係喺袁家界嘅乾坤柱（哈利路亞山）取景，成為打卡必到嘅張家界旅行團行程

  • 13:00：午餐

  • 14:00：全日玩盡袁家界、迷魂台、乾坤柱、天下第一橋、天子山、西海峰林、御筆峰、仙女獻花、天子閣、十里畫廊、采葯長者、三姐妹峯、壽星迎賓等張家界國家森林公園景點

  • 17:40：張家界永定區城區或武陵源城區解散

產品特色

  • 獨家尊享服務：景區VIP通道專屬安排，行程包含張家界國家森林公園嘅 VIP快速通道，尊享快速入園同六大環保車直通服務，大大減少排隊時間，確保旅客可以盡情享受約八小時深度純玩體驗。

  • 精選必遊景點：行程包晒張家界最具代表性嘅景點，包括：

    • 袁家界（《阿凡達》取景地）

    • 天子山（《西遊記》拍攝地）

    • 百龍天梯（世界最高戶外電梯）

    • 十里畫廊（自然風光如詩如畫）

    • 金鞭溪（山水交織嘅步道天堂）

  • 精緻小團，尊享品質：提供最多八人精緻小團或私人獨立包團服務，全程配備專業導遊同專屬司機，服務分工清晰，唔會「司兼導」，確保講解專業詳細、體驗更優質。

核心賣點

  • 已含張家界國家森林公園四日門票：唔使現場買飛，慳番時間

  • 尊享VIP通道入園：避開人潮，快速進入核心景點區域，慳大量排隊時間

  • 適合追求高效率同舒適體驗嘅旅客：無購物安排、無自費項目，純玩行程設計，輕鬆無壓力


天門山
天門山


張家界旅行團 | 長沙・張家界・天門山・大峽谷・鳳凰古城 五日四晚經典之旅

行程安排

第一日｜抵達長沙｜接送＋自由活動

  • VIP專車接機／接站服務

  • 入住長沙市區酒店

  • 推薦景點：橘子洲頭、坡子街、茶顏悅色、文和友、湖南省博物院等地自由參觀

第二日｜長沙 → 張家界國家森林公園（阿凡達取景地）

  • 搭乘頭等艙二加一巴士直達張家界

  • 遊覽袁家界、天子山、迷魂台、天下第一橋等世界自然奇觀

  • 使用VIP通道搭乘百龍天梯上山（含門票）

  • 全程景區環保車＋VIP通行

第三日｜天門山索道＋玻璃棧道｜芙蓉鎮｜鳳凰夜景

  • 體驗全長7455米天門山索道（世界最長高山纜車）

  • 步行鬼谷棧道、玻璃棧道、穿越天門洞

  • 前往芙蓉鎮打卡瀑布古鎮

  • 晚間入住鳳凰古城，觀賞吊腳樓夜景

天門山
天門山

第四日｜鳳凰古城深度遊＋返回長沙

  • 沱江泛舟＋苗服換裝體驗（含）

  • 遊覽：沈從文故居、萬壽宮、虹橋風雨樓、石板老街、北門城樓等文化遺址

  • 下午專車返回長沙市區

沱江
沱江

第五日｜長沙自由活動＋送機／送站

  • 上午自由活動（潮宗街、購物、打卡茶顏悅色等）

  • 根據航班時間安排送機／送站服務

價格資訊

HKD $2,616（價格為1位成人的最低價格

包含
四晚酒店住宿
行程內全部門票（森林公園、百龍天梯、天門山等）
VIP快速通道（7大景區）
陸地頭等艙旅遊巴士
魅力湘西表演門票
接送服務＋導遊費用

產品評分與評價：4.9/5

親歷一場由Trip.com（原攜程）精心策劃的張家界旅行團，我彷彿踏入了現實版的阿凡達仙境。在人潮湧動的旅遊旺季，我們的專業導遊如同經驗豐富的船長，巧妙引導我們避開擁擠，確保全程順暢無憂。張家界國家森林公園的VIP專用通道，更是為我們打開了一扇通往奇幻世界的快捷之門。專屬包車與百龍天梯包梯服務，讓我們無需等待，便能從容欣賞氣勢磅礴的奇峰異石，深切感受大自然的雄渾與偉大。全程「純玩無購物」的承諾，讓旅行回歸純粹，您可以全身心投入美景探索，無需為購物煩惱。從長沙的繁華、武陵源的幽靜，到鳳凰古城的古韻，每一晚的酒店都精心挑選，舒適宜人。團餐更是美味豐盛，色香味俱全。導遊的講解不僅專業，更充滿趣味，帶我們穿越時空，領略張家界3.8億年的地質變遷。在最佳天氣下，張家界山水如詩如畫，雲霧繚繞，宛若人間仙境。選擇Trip.com的張家界旅行團，就是選擇一份高品質、安心與舒適的保障。我誠摯推薦您與家人一同，開啟這場探索祖國壯麗山河的夢幻之旅！

我們一家四口的湘西之旅，因鍾導的專業服務而超乎預期。出發前，鍾導便根據我們的需求，將張家界波瀾壯闊的自然美景與鳳凰古城深厚的歷史韻味完美串聯。旅途中，他不僅耐心解答疑問，更慷慨分享了許多當地隱藏的打卡點！在他的貼心指引下，我們巧妙避開了人潮，得以深度體驗湘西的山水靈秀與獨特民俗風情。即便後期未能全程跟團，鍾導前期周全細緻的安排，也為我們成就了一場難忘而充實的張家界之旅，真正做到了不虛此行。

核心賣點

  • 一價全包，無購物無自費

  • 頭等艙2+1巴士出行，長途舒適不疲憊

  • 7大景點提供VIP貴賓通道，避開人潮快速入園

  • 涵蓋自然＋文化雙主題：森林、公園、古鎮、表演全包

  • 贈送《魅力湘西》大型民族晚會門票

  • 最多26人中型團，服務更貼心

出發日期與取消政策

  • 天天出團，保證成團

  • 取消政策：出發前四至六日取消，違約金20%；出發前一至三日取消，違約金40%；出發當日取消，違約金60%。


5日4晚 · 長沙＋張家界＋天門山＋大峽谷＋鳳凰


張家界旅行團 | 張家界國家森林公園一日遊｜可選VIP免排隊｜八人/二十五人團體可選

產品特色

  • 獨家VIP選項：可選快速入園＋六大景區環保車通道，免排隊 N 小時

  • 張家界精華景點全覆蓋：含：袁家界、天子山、百龍天梯、十里畫廊、金鞭溪等

  • 彈性團型：可選八人團（09:00出發）或二十五人團（08:00出發）

  • 東門進出線路：精華走線，無繞路，行程更高效

  • 中文導遊：金牌導遊隨行解說，協助上下山、安排交通


天門山
天門山

行程安排

  • 集合地點：張家界市永定區／武陵源城區範圍內酒店／客棧／火車站／汽車站等（順路免費接送）

  • 行程概覽（精選重點景點）

    • 武陵源標誌門（入園）

    • 百龍天梯（可選自費上行，六十五元/人）

    • 袁家界（阿凡達取景地）

    • 迷魂台、乾坤柱、天下第一橋

    • 天子山風景區（含西海峰林、御筆峰、仙女獻花、天子閣）

    • 天子山索道（可選自費下山，七十二元/人）

    • 十里畫廊（可選小火車：單程三十八元／來回七十六元）

    • 金鞭溪峽谷、水繞四門（觀景）

    • 行程設施多以原始森林為主，沿途無正規用餐點，建議旅客自備小食

套票與價格（以港幣計）

  • 標準二十五人團（含入場門票／不含VIP通道）：08:00出發，拼團（最多二十五人），HK$288.83 起

  • 二十五人團含導遊、交通（無VIP）：08:00出發，拼團（最多二十五人），HK$340.79 起

  • 八人VIP小團（含VIP服務）：09:00出發，拼團（最多八人），HK$413.51 起

核心賣點

  • 張家界森林公園首道門票已含

  • 八人小團提供 VIP快速通道，避開人潮

  • 自選團型（唔使早起或標準團），彈性配合行程

  • 全程專車接送（城區酒店、高鐵／火車站、客棧等）

  • 無購物／無強制消費，全程純玩

張家界酒店推介

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

即日起至優惠售完為止，凡透過Trip.com官方網站或應用程式註冊成為會員，即可尊享高達8%的獨家折扣優惠！不要錯過這難得的機會，立即點擊加入，以更優惠的價格預訂您的張家界旅行團！此處查看更多！

張家界酒店推介 | #1 天門山雲美別苑

天門山雲美別苑坐落於張家界市永定區的核心繁華地段，地理位置得天獨厚，正面巍峨的天門山。酒店距離土家風情園和天門山索道僅需5分鐘車程，更是連接市區與張家界國家森林公園、武陵源風景區的黃金必經之路，是您探索張家界的理想下榻之選。

天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)

天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)
天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)
天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)
天門山雲美別苑(Yunmei Bieyuan Hotel)

評分：9.5/10.0

地址：南莊坪雙擁路2巷1號, 永定區, 張家界

選擇房型

張家界酒店推介 | #2 張家界天門山希爾頓歡朋酒店

張家界天門山希爾頓歡朋酒店傲居天門山索道對面，地理位置優越，部分客房更可獨享天門山的全景視野。酒店周邊餐飲、娛樂、生活設施及商超配套一應俱全，加之希爾頓國際品牌的品質保證，無論是硬體設施還是軟體服務，均展現出卓越水準，為您的張家界旅行團提供舒適便捷的住宿體驗。

張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)
張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)
張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)
張家界天門山希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton, Zhangjiajie Tianmen Mountain)

評分：9.7/10.0

地址：南城金座1號棟, 永定區, 張家界

選擇房型

張家界酒店推介 | #3 張家界天門山希爾頓惠庭酒店

張家界天門山希爾頓惠庭酒店位於張家界市中心黃金地段，前往張家界火車站交通極為便利。酒店緊鄰壯麗的天門山國家森林公園，距離七十二奇樓也僅需15分鐘車程，方便您輕鬆探索各大景點。酒店提供多樣化的房型選擇，特別設有溫馨家庭房，是攜家帶口、享受張家界親子旅行團的絕佳選擇。

張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)
張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)
張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)
張家界天門山希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites By Hilton Zhangjiajie Tianmen Mountain)

評分：9.4/10.0

地址：官黎坪街道官黎坪社區官黎路張家界國際旅遊商業城C1棟1123室, 永定區, 張家界

選擇房型

更多張家界旅遊攻略

張家界地圖全攻略：交通、景點、美食一次掌握

張家界天氣全攻略：最新氣候資訊與旅遊指南

