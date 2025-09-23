張家輝主動減片酬 孖鍾雪瑩救市

【on.cc東網專訊】影帝張家輝近日重拾演員身份，夥拍金馬影后鍾雪瑩合演張婉婷監製、黃綺琳執導的新片，台前幕後日內即將正式投入拍攝。據悉，導演申請香港電影發展基金的「薪火相傳」計劃，成功獲撥款900萬，隨即開戲「救市」。

今次「帝后結盟」，家輝將扮演鍾雪瑩父親，對於獲邀擔主演大表雀躍，更對首次合作的鍾雪瑩讚口不絕，形容對方是他現時最喜歡的女演員，直言意義非凡：「薪火相傳嘛，好開心可以同年輕嘅一眾後輩合作。其實我同黃導及鍾雪瑩都幾有緣，之前分別出席烏甸尼電影節嘅時候見過面，覺得好啱傾。（主動減片酬以作支持？）呢樣唔使講啦，係咪？」談到是否有計劃再執導筒時，家輝坦言：「目前經濟差，再做導演嘅話壓力大，呢方面我又唔係太大野心，演吓戲先囉。」

