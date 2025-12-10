張家輝入圍《勁爆》男歌手硬撼張敬軒姜濤 網民：樂壇欠家輝一個交代！

【on.cc東網專訊】《新城勁爆頒獎禮2025》將於本月27日假灣仔會展舉行，今年8大獎項候選名單已於本月1日中午正式公開，經過一星期激烈戰況，首輪網民心水走勢終於揭曉。

本年度焦點獎項「勁爆男歌手」，暫時打入頭十位候選人星光熠熠，包括張敬軒、林家謙、MIRROR成員姜濤與陳卓賢、陳柏宇、馮允謙、魏浚笙及張家輝。張家輝今年憑電影主題曲《永遠的失眠》首次奪得新城勁爆流行榜冠軍歌，相信一班樂迷非常期待張家輝會現身出席頒獎典禮。「勁爆女歌手」同樣戰況激烈，李幸倪（Gin）、泳兒、鄧小巧、謝安琪、方皓玟、黃妍等人氣女將暫時領先。

對於張家輝有機會成為歌王，與張敬軒、姜濤等對撼，不少網民留言：「抱歉，我很喜歡張敬軒先生及姜濤，但是樂壇欠張家輝一個交代。所以姜濤及張敬軒先生抱歉了，我今次要撐張家輝。」、「張家輝都得 點解唔係陳豪？陳豪今年表現咁好！」

