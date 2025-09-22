張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片

今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作，演出由《填詞L》、《金都》導演黃綺琳執導嘅喜劇，與本地電影業界「同步過冬」。

鍾雪瑩

報導指，呢套新片更會由《給十九歲的我》導演之一張婉婷出任監製，成為張導因《給》引起風波後嘅首套作品。預計電影將於下月底開鏡，暫未知上映檔期，而去年多套趕上賀歲檔嘅港片都係呢個時間開工。即使未能成為賀歲片，相信都會留待長假期「吸客」。

《流氓師表》嗰段「你唔搭我咪唔食囉」，好笑

張家輝喺千禧年前後拍過多套喜劇，《中華賭俠》、《黑馬王子》、《賭俠1999》、《流氓師表》、《化骨龍與千年蟲》及《走投有路》等，仍為觀眾津津樂道，金句如「亞視嚟嘅喂！」、「你唔搭我咪唔食囉」等不時被網民引用。後來張家輝轉型成為演技派，憑《証人》、《激戰》兩奪影帝，近年已甚少拍喜劇，對上一套已經係卓韻芝執導嘅《失戀急讓》。早年張家輝曾經喺訪問中否認「唔想拍喜劇」嘅講法，只係唔想拍賭片，因為已經冇突破，更以多年前演「化骨龍」一角為例，直言「做唔返」。

《中華賭俠》嘅跳舞場面，好好笑

《賭俠1999》扮朗拿度，大癲

鍾雪瑩去年憑《看我今天怎麼說》奪得金馬影后，電影首映禮上張家輝都有現身，而鍾雪瑩都有出席家輝執導嘅《贖夢》首映禮。原來兩位唔同世代嘅演員早於2年前喺意大利烏甸尼遠東電影節認識，張家輝更曾經表示想搵鍾雪拍佢執導嘅戲。而家仲未知呢套新片嘅故事，以及張家輝同鍾雪瑩片中會係咩關係。

鍾雪瑩同張家輝早有交情

