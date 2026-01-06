天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
張家輝首度執導廣告片 向張銘耀韋羅莎夫婦親授心法 幽默示範如何由戲內演到戲外
張家輝首度跨界同時擔任導演與演員的角色。他於片場大展「導演魂」，向German親自示範如何一秒切換「孝順仔」、「暖男老公」與「支持型爸爸」三重身份，上演一堂幽默又貼地的「表情管理大師班」，從中帶出如何由角色管理延伸至財富管理。
張家輝導演模式全開 現場親授「家庭演技」
為引導German投入「家庭CFO」角色，張家輝不只動口，更親自「落場」示範。面對鏡頭，他即席以細微表情變化，演繹對父母的安心微笑、對太太的深情眼神，以及對女兒表示支持的堅定點頭，瞬間切換三種情緒，專業表現令現場工作人員驚歎：「就像上影帝級演技課！」
指導過程中，張家輝不改幽默本色，笑指German對住老婆「未夠冧」，又提醒他對女兒要「俾多啲Energy！」輕鬆互動令片場笑聲不斷。他分享，這次執導與早前拍攝劇集《絕命法官》截然不同：「今次並不是審案，而是教人同時做好兒子、老公同爸爸角色。戲內考『表情管理』，戲外其實考『財富管理』。」
戲內到戲外：「角色管理」背後的財富規劃
張家輝進一步分享，每個家庭角色背後，都是一份具體的責任：「做好兒子，要讓父母退休安心；做好老公，要規劃共同夢想；做好爸爸，要為子女未來鋪路。」而這些責任，正需要清晰的財務規劃支持。
German及Rosa演活現代夫妻理財觀
在廣告中，German與Rosa以夫妻身份，演繹如何同時規劃女兒成長及父母退休，演出自然貼地。戲外，German坦言作為父親會為女兒作進取規劃，Rosa則更關注穩健財富管理，二人差異正反映現代家庭財務規劃的真實情況。
German與Rosa在拍攝後亦深有共鳴，Rosa表示：「作為媽媽，最緊張是女兒的未來。這個計劃概念，正好回應了很多家長心底的憂慮。」
其他人也在看
魏浚笙神射手上身百發百中 贏大袋公仔滿載而歸
【on.cc東網專訊】藝人魏浚笙（Jeffrey）向來喜歡夾公仔，並不時在活動上將夾回來的公仔送粉絲，昨日（5日）他在社交網甫片，大晒繼夾公仔後另一絕技，他在夜巿攤檔上玩射氣球化身「夜巿殺手」，Jeffrey簡直是神射手上身，百發百中，連玩多鋪都沒有失手，攤檔老東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃凱芹演唱會2026丨紅館Show 1.15公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
情歌王子黃凱芹久違4年，今年3月將於紅館連開兩場！《40年來》演唱會票價分幣$1,080、$780 及$480，門票現正Patotix 進行優先訂票，並於將於1月15日在城市售票網公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！
照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶...styletc ・ 1 天前
尋歡作樂的姐姐 ｜麥玲玲率何依婷何沛珈林凱恩劉曉昆「花式」玩轉上海
全新節目《尋歡作樂的姐姐》，由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳姍儒做吳宗憲個女都要精打細算 隨地執禮品印花
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒2022年跟圈外男友結婚，婚後育有一對子女的她，早前亮相節目錄影時大嘆育兒不易，形容2歲兒子「初一」伶牙俐齒，似乎遺傳了公公吳宗憲的幽默感，笑指不時會跟她頂嘴，她説：「他有次跟我說，爸爸泡的奶比較好喝，叫我不要泡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
58歲王祖賢近況曝光 驚現大細眼說話喘氣 罕談退出娛樂圈原因
現年58歲前女星王祖賢在90年代是靚絕演藝圈的仙氣女神，但2004年拍畢《美麗上海》後息影，近日她出席加州大學矽谷學院「2026中醫養生名人論壇——慶新年．話健康」講座，除了分享養生之道，更罕有談及當年為何退出娛樂圈。而其真實狀況曝光後，不少網民驚見王祖賢出現大細眼，左眼腫到似睜不開，情況令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雲南買牛肝菌自煮 兩人食物中毒
【Now新聞台】兩人進食在雲南購買的牛肝菌後食物中毒。 該59歲男子和28歲女子在威爾斯醫院經治療後已出院。他們上月21日在家烹煮牛肝菌進食，約兩小時後出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉和發燒徵狀，同日到急症室求診。病人提供的牛肝菌樣本經鑑定後，證實為有毒菇類，含有經烹煮後仍能導致腸道不適的物質，產品包裝上沒有標示商標及來源地資料。衞生防護中心通報內地當局，並呼籲市民向信譽良好和可靠的店舖購買菇類。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
62歲張兆輝，萬千星輝造型與林家謙撞衫？西裝原來出自中國設計師Valleyouth
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，Threads上討論很多關於當晚的得獎者外，頒發嘉賓也備受關注。其中，頒獎嘉賓張兆輝當晚所穿的西裝，與1月1日叱咤頒獎禮當晚林家謙所穿的西裝意外地撞衫，眼秒網民發現後瞬間成為熱討目標。Yahoo Style HK ・ 1 天前
44歲依舊是顏值巔峰！宋慧喬「小男孩短髮」造型帥翻，揭秘同款彩妝打造頂級奶油肌＋粉嫩唇頰
宋慧喬最新造型是叛逆與優雅並存的「小男孩短髮」宋慧喬此次造型最震撼之處在於那頭極致輕盈的小男孩風格短髮。這款髮型不僅更突顯了她精緻的五官比例，透過蓬鬆且具層次感的剪裁，將女性的嬌柔與少年的英氣完美揉合。擺脫了繁重長髮的束縛，短髮讓她的眼神顯得更加深邃、靈...styletc ・ 1 天前
中國年輕女導演柬埔寨離奇墮斃 兩人助查
【on.cc東網專訊】一名到柬埔寨拍攝短劇的23歲中國籍女導演兼編劇上月底在金邊離奇墮樓重傷，經過多日搶救無效，上周五（2日）在醫院宣告身亡。案發時與死者相識的兩名友人，事後被帶往刑事警察局協助調查。死者的初中同學透露，她在事發前兩周還和同學在北京見面，不像會輕東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
余香凝劉冠廷主演賀歲片《雙囍》新春上映 今首發香港海報及預告
由《孤味》破台灣億萬票房導演許承傑編導最新電影《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演，早前於東京國際電影節驚豔亮相，影後獲得一致好評。今日電影發佈香港海報及預告，亦同時宣佈電影將於 2月26日新春上映！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬杜羅被鎖手銬押往法院應訊｜羅兵咸料港 IPO 籌 3500 億闖三甲｜炎明熹被傳加盟 Sony Music｜1 月 6 日・Yahoo 早報
被美軍押往美國的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），當地時間周一（5 日）在紐約出庭。兩人早上由紐約布魯克林大都會拘留中心押送，期間雙手被鎖上手銬，先後經直升機及裝甲車轉送，抵達位於曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院，沿途保安嚴密。另外，瑞士聯邦委員會同日宣布，凍結馬杜羅及相關人士在瑞士持有的所有資產，資產凍結令即時生效，暫定為期 4 年。Yahoo新聞 ・ 1 天前
結業潮｜文具佬海怡分店最後營業日1.11 料年內約6間分店結業
連鎖文具店文具佬近日於社交媒體上表示去年經營艱難，全靠Chiikawa系列「救命」。文具佬亦公布，將有多項變動，包括海怡及調景嶺分店即將結業，並預料今年內約有6間分店結業，但同時亦在將軍澳中心及裕民坊開張新店。 文具佬提及，海怡分店最後營業日為周日（11日），海怡分店進行清貨優惠，包括買滿100元有9折、買滿20am730 ・ 22 小時前
長沙灣虐鴿男子被捕保釋竟再犯案 昨公然以拖鞋襲擊鴿鴿
【動物專訊】一名多次在長沙灣麗閣邨襲擊白鴿的71歲吳姓男子，去年被警方拘捕後竟毫無悔改，昨日再被人拍攝到於附近的麗安邨以拖鞋襲擊白鴿，目擊者已經報警，批評兇徒光天化日肆無忌憚行兇，據他所知及目擊，兇徒至少在去年6月、7月、11月及今年1月犯下5次虐鴿罪行。 該吳姓男子在去年11月20日在麗閣邨被清潔工人目擊以石頭向白鴿，警方接報到場發現他手持石頭，並在邨內一個垃圾桶尋獲一具白鴿屍體，當時警員以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該男子。 沒想到該男子非但沒有收歛，還走到附近的麗安邨行兇。目擊者對本報表示，昨日下午3時半在麗安邨發現該男子手持拖鞋走近白鴿，然後用力擲向白鴿，幸好沒有擲中，白鴿也嚇得飛走。她上前質問對方正保釋又犯案，那男子回答說「黐線」，然後逃跑。 她向本報提供多段影片，指在去年7月、11月及昨日均拍攝到該男子襲擊白鴿，今次更是在被捕獲保釋的情況下犯案，令人髮指。 她說：「我見幾次都是用同一對拖鞋攻擊鳥類 ，上次警察拘捕，就是用石仔掟了白鴿，清潔工見到報警，現場也有雀鳥屍體。這阿伯很出名，我問過幾個長駐公園阿婆，都目擊過他打死鴿，阿婆鬧他他都沒有反應。」 她表示，有婆婆說兇徒幾乎每日下香港動物報 ・ 1 天前
Dream Concert 韓國夢想演唱會2026丨1.6優先購票 即睇搶飛攻略、票價、演出陣容
具31年歷史的Dream Concert韓國夢想演唱會將於2026年2月登陸啟德主場館！作爲曾邀 Rain、李孝利、東方神起等K Pop頂流的舞台，香港站將延續傳統，帶來CBX及其他實力偶像，呈獻超過3小時的舞台演繹。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 天前
鈴木仁2026新作引爆粉絲圈！ 花男角色後續發展太刺激了！
哎呀，看到*鈴木仁*這名字，就忍不住多看兩眼！這位184公分的高挑帥哥，1999年出生於東京，現在26歲，正是事業如日中天的階段。從時尚雜誌的專屬模特兒，一路殺進日劇電影圈，用那張清爽臉庞和自然演技，悄悄俘獲一大票粉絲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
亞馬遜股價強升 因AI戰略大升級 Alexa+挑戰ChatGPT推動漲勢
亞馬遜 (AMZN-US) 股價周一 (5 日) 表現強勁，收盤上漲 2.9%，至 233.06 美元，盤中最高曾觸及 234 美元。雖然全天成交量略低於平均水準，但這家電子商務巨頭的市值已穩固在約 2.49 兆美元。鉅亨網 ・ 1 天前
天氣報告｜日間非常乾燥 最高氣溫約17度
【Now新聞台】寒冷天氣警告及強烈季候風信號現正生效。本港今日(1月7日)天氣預測，天晴，日間非常乾燥，最高氣溫約17度，吹清勁北至東北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。展望未來一兩日早上持續寒冷，天晴及非常乾燥，週末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。 #要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
苑瓊丹投資過千萬再做老細 首簽陳山聰拍檔做直播 陳百祥:「我覺得曾志偉做得好好!」
剛踏入2026年，苑瓊丹急不及待於在佛山舉行新直播公司開幕儀式，除邀請一眾圈中好友出席，包括陳百祥、陳浩民、鄭則士、黃一山、林子聰、羅天池、金剛、黃子揚、李焯寧、金剛、張穎康、張美妮等等，苑仔仲宣佈與「視帝」陳山聰簽約Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低12度 天文台料季候風周末至下周初才緩和
【Now新聞台】天文台指，晚間天氣轉冷，預計明早市區最低氣溫約12度。 冬季季候風今晚逐漸影響廣東沿岸地區，天氣轉冷，周二日間吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風，日夜溫差頗大。天文台表示，季候風會在周末至下周初才緩和。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。另外，由於我們預計未來兩三日日間天氣都非常乾燥，大家要小心火種。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前