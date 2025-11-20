黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中《古惑仔》系列「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢《古惑仔》系列後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。
張家輝與關詠荷於2003年結婚，育有一女張童；關詠荷亦選擇淡出幕前照顧囡囡，因此一直鮮有露面，作風低調。二人相守逾20載，係公認嘅模範夫妻。日前，有網民野生捕獲張家輝與關詠荷喺茶餐廳食飯，將合照發布至社交平台。該網民透露：「偶遇張家輝與關詠荷夫婦，人超級好，關詠荷還主動叫我坐在旁邊合影。」而照片中，張家輝穿上一身全黑休閒裝，與當晚出席許紹雄喪禮嘅服裝相似，估計係同一晚影。網民更激讚關詠荷為人極貼地，零濾鏡下狀態依舊好好。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《青龍》只想製造話題！玄彬孫藝珍稱帝封后惹質疑
【on.cc東網專訊】韓國型男玄彬與妻子孫藝珍於昨晚舉行的韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》中合體捧「人氣明星獎」及稱帝封后，大會更誇讚是「夫妻一起獲獎，創造不可打破的紀錄」。不過，賽果卻惹人質疑。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
亞洲盃外圍賽．有片︱新加坡部長梁振偉賽後嘲港隊及球迷「白癡」 捱轟後急致歉：應該展示更多尊重｜Yahoo
亞洲盃外圍賽第三圈賽事，港隊周二（18 日）在啟德主場館迎戰新加坡，最終以 1：2 不敵，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。網上流傳片段，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）賽後在更衣室與新加坡隊慶祝，並發言嘲諷香港球迷是「白癡」（idiots），港隊球員都「踢得像白癡」，大家隨即起閧。梁振偉事後在網上收回言論並致歉，指應該展示更多尊重。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
TVB台慶︳許濤陳祉妤再度雙雙現身紅地氈 一度低調近年頻頻孖住見人
尋晚TVB台慶，行政主席許濤同太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。姊妹淘 ・ 1 天前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周杰倫昆凌甜曬澳洲追極光照片！結婚10年的天王級愛情關係，多次堅定示愛打倒外界雜音
周杰倫和昆凌，這段「天王級」的戀愛關係備受大眾關注。日前，昆凌在小紅書發布與周杰倫在澳洲成功追極光照片，二人手牽手看著極光，即使只得背影都已經浪漫極了。Yahoo Style HK ・ 9 小時前