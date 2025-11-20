張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆

張家輝老婆關詠荷主動向網民做「1事」被激讚 零濾鏡下依舊索爆

張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中《古惑仔》系列「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢《古惑仔》系列後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。

張家輝與關詠荷於2003年結婚，育有一女張童；關詠荷亦選擇淡出幕前照顧囡囡，因此一直鮮有露面，作風低調。二人相守逾20載，係公認嘅模範夫妻。日前，有網民野生捕獲張家輝與關詠荷喺茶餐廳食飯，將合照發布至社交平台。該網民透露：「偶遇張家輝與關詠荷夫婦，人超級好，關詠荷還主動叫我坐在旁邊合影。」而照片中，張家輝穿上一身全黑休閒裝，與當晚出席許紹雄喪禮嘅服裝相似，估計係同一晚影。網民更激讚關詠荷為人極貼地，零濾鏡下狀態依舊好好。

廣告 廣告

小紅書圖片

張家輝&關詠荷

張家輝&關詠荷

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！