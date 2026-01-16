跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
張家輝關詠荷米蘭機場被野生捕獲 網民激讚荷姐個樣冇老過
張家輝和關詠荷於1992年拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》認識及拍拖，相戀超過30年。近年，頻頻傳出二人婚變，唔少粉絲感到驚訝。及後，關詠荷與張家輝齊齊到場欣賞「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，粉碎婚變傳聞；然而，二人於近日孖住喺米蘭機場出現，仲被網民野生捕獲，將合照放上社交平台。
有網民於社交平台分享與張家輝和關詠荷嘅合照，寫道：「沒想到同一個航班到米蘭，哈哈哈，第一次零距離偶遇明星。」唔少網民都留言大讚關詠荷保養得宜：「荷姐個樣冇老過」、「兩公婆超似樣，荷姐仲係咁靚，一副賢妻良母的福相，家輝一定超寵她，幸福滿滿」、「荷姐點解甘靚既」、「關詠荷keep得好靚呀」等等。仲有網民睇完張相之後覺得同樣著住淺灰色連帽衛衣嘅張家輝和關詠荷勁似著情侶裝。另外，有網民PO出過往張家輝和關詠荷嘅甜蜜往事，例如有網民分享張家輝接受鄭丹瑞訪問嘅影片，張家輝喺影片中就激讚關詠荷靚女：「老有老靚。」表示二人一如既往好sweet。
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 23 小時前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
陳冠希9歲囡囡Alaia與姑媽溫馨過節 愈大愈似超模媽媽被讚有氣質
陳冠希（Edison）的家姐Olivia不時於社交平台上分享生活點滴，她最近貼出與陳冠希女兒Alaia的合照，現年9歲的Alaia開始有少女味，相信她會愈大愈靚！Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
方力申全家入住月子中心 愛女Isla萌樣激似爸爸
「小方」方力申自從榮升為爸爸後，其社交平台幾乎都變成了女兒Isla的相集，為大家展示愛女的萌樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 1 天前
100萬里亞爾僅兌1美元 伊朗權貴「棄船」急轉走百億資金 美國矢言追查
伊朗里亞爾「價值清零」，匯價跌至100萬兌1美元，外媒披露伊朗權貴短短48小時內急轉走約15億美元至海外，美國財政部表明正追蹤金流。Yahoo財經 ・ 2 小時前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 18 小時前
尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝on.cc 東網 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 20 小時前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬
樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。28Hse.com ・ 20 小時前
烏克蘭兵力告急 新防長：烏軍20萬人擅離職守
（法新社基輔14日電） 烏克蘭前數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接任國防部長，他的辦公桌上堆滿了亟待解決的危機，其中兵力短缺問題尤其受到關注。面對這些人力短缺的困境，費多羅夫提議烏克蘭應加倍投入自身強項，也就是非常規作戰與無人機。法新社 ・ 20 小時前
8大「快樂食物」推薦：朱古力、燕麥都上榜，最後一樣絕對猜不到！輕鬆以美食喚醒幸福感
成年人總懷念兒時無憂無慮的快樂，生活上的壓力總是讓人喘不過氣，似乎成年後就很難再感到快樂。但你有沒有想過，快樂其實不必費心尋找，也許吃一口食物就可以大幅提升你的心情與幸福感。有科學證明某些食物不僅能滿足味蕾，還隱藏著神奇的「快樂基因」，以下即看看8大「快樂食物」！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
2026馬年12生肖銀包新年旺財顏色：屬龍金色最旺、屬蛇黑色防破財？
今年火馬當道，十二生肖各有不同運勢起伏。究竟你的生肖配甚麼顏色銀包最旺財？邊種色調可以幫你避開破財危機？以下為大家逐一拆解 2026 馬年十二生肖銀包幸運色，讓大家在新一年財運亨通，銀包常滿！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
穿得薄反而更暖？日本節目揭「羽絨最保暖穿法」專家：內搭XX才是保暖關鍵！（同場加映4折起保暖衣物）
天氣轉冷，許多人為了保暖，習慣在羽絨外套內穿上厚厚的毛衣或多層衣物，試圖抵禦寒風。然而，日本知名綜藝節目《その差って何ですか？》（譯：為什麼會有這個差別？）卻揭露了一個令人意外的真相：羽絨外套內穿薄身衣物，竟然比穿厚毛衣更保暖！以下為大家整理這項保暖秘訣的科學原理，結合專家建議，並附上羽絨服及內搭衣物推介，讓您在這個冬天告別臃腫，穿得輕便又溫暖。Yahoo Style HK ・ 1 小時前