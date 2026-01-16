張家輝關詠荷米蘭機場被野生捕獲 網民激讚荷姐個樣冇老過

張家輝和關詠荷於1992年拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》認識及拍拖，相戀超過30年。近年，頻頻傳出二人婚變，唔少粉絲感到驚訝。及後，關詠荷與張家輝齊齊到場欣賞「香港搖滾之父」夏韶聲演唱會，粉碎婚變傳聞；然而，二人於近日孖住喺米蘭機場出現，仲被網民野生捕獲，將合照放上社交平台。

有網民於社交平台分享與張家輝和關詠荷嘅合照，寫道：「沒想到同一個航班到米蘭，哈哈哈，第一次零距離偶遇明星。」唔少網民都留言大讚關詠荷保養得宜：「荷姐個樣冇老過」、「兩公婆超似樣，荷姐仲係咁靚，一副賢妻良母的福相，家輝一定超寵她，幸福滿滿」、「荷姐點解甘靚既」、「關詠荷keep得好靚呀」等等。仲有網民睇完張相之後覺得同樣著住淺灰色連帽衛衣嘅張家輝和關詠荷勁似著情侶裝。另外，有網民PO出過往張家輝和關詠荷嘅甜蜜往事，例如有網民分享張家輝接受鄭丹瑞訪問嘅影片，張家輝喺影片中就激讚關詠荷靚女：「老有老靚。」表示二人一如既往好sweet。

小紅書圖片

《金裝四大才子》截圖

張家輝&關詠荷

張家輝&關詠荷

