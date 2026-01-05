張家輝首度執導廣告片 向張銘耀韋羅莎夫婦親授心法 幽默示範如何由戲內演到戲外

張家輝首度跨界同時擔任導演與演員的角色。他於片場大展「導演魂」，向German親自示範如何一秒切換「孝順仔」、「暖男老公」與「支持型爸爸」三重身份，上演一堂幽默又貼地的「表情管理大師班」，從中帶出如何由角色管理延伸至財富管理。

張家輝導演模式全開 現場親授「家庭演技」

為引導German投入「家庭CFO」角色，張家輝不只動口，更親自「落場」示範。面對鏡頭，他即席以細微表情變化，演繹對父母的安心微笑、對太太的深情眼神，以及對女兒表示支持的堅定點頭，瞬間切換三種情緒，專業表現令現場工作人員驚歎：「就像上影帝級演技課！」

廣告 廣告

指導過程中，張家輝不改幽默本色，笑指German對住老婆「未夠冧」，又提醒他對女兒要「俾多啲Energy！」輕鬆互動令片場笑聲不斷。他分享，這次執導與早前拍攝劇集《絕命法官》截然不同：「今次並不是審案，而是教人同時做好兒子、老公同爸爸角色。戲內考『表情管理』，戲外其實考『財富管理』。」

張家輝首度執導廣告片 向張銘耀韋羅莎夫婦親授心法 幽默示範如何由戲內演到戲外

戲內到戲外：「角色管理」背後的財富規劃

張家輝進一步分享，每個家庭角色背後，都是一份具體的責任：「做好兒子，要讓父母退休安心；做好老公，要規劃共同夢想；做好爸爸，要為子女未來鋪路。」而這些責任，正需要清晰的財務規劃支持。

German及Rosa演活現代夫妻理財觀

在廣告中，German與Rosa以夫妻身份，演繹如何同時規劃女兒成長及父母退休，演出自然貼地。戲外，German坦言作為父親會為女兒作進取規劃，Rosa則更關注穩健財富管理，二人差異正反映現代家庭財務規劃的真實情況。

German與Rosa在拍攝後亦深有共鳴，Rosa表示：「作為媽媽，最緊張是女兒的未來。這個計劃概念，正好回應了很多家長心底的憂慮。」