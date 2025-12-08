宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
61歲張家輝和關詠荷相戀超過30年，專注努力皆因太太的一句：你現在不行，不代表將來不行
日前張家輝迎來61歲生日，儘管沒有公開生日照，想必也是和深愛的太太關詠荷一同慶祝。數日前，二人在茶餐廳用餐時被網友遇見，甚至被邀請一同合照。這對親民的模範夫妻，婚後已經走過了22個年頭，一開始時不被看好的當家花旦配知名度不高的演員，到後來演員成了影帝，成為一段以堅定感情推翻雜音的愛情故事。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
提起張家輝和關詠荷合演的作品，大家最起碼一定會想起2000年的劇集《金裝四大才子》。當中，飾演唐伯虎的張家輝，以及飾演秋香的關詠荷，像是以工作為名，名正言順拍拖一樣。其實二人早在1992年，拍攝亞洲電視劇集《李小龍傳》時就開始交往，當時關詠荷已是當家花旦，甚至後來轉到無視，仍然穩站一線姿態，當時是非常罕見的例子。張家輝對她一見鍾情，於是花了半年時間追求。
反觀當時的張家輝知名度還不算高，那是《妙手仁心》、《天地豪情》和《賭俠1999》前的時間。故此，當時這段戀情普遍被視為「女尊男卑」的關係，並不看好。二人曾經分手，後來復合，到了《金裝四大才子》之時，張家輝已有一定的知名度。
在不少訪問裡，甚至是到了張家輝捧走影帝寶座後，他也多次提到，對比名聲和獎項，娛樂圈生涯最大的收穫便是認識了太太。假如沒有太太，一定「會死人」，他甚至曾透露有一位富豪曾三次對他盛讚太太人長得漂亮，演技又出色，非常喜歡關詠荷。之後張家輝作夢，夢中關詠荷要提出分手，他在夢中大哭叫對方不要離開自己，證明情深非常。
張家輝曾經問關詠荷，為什麼願意和窮小子捱那麼多年，專一又溫柔的關詠荷回應說：「你現在不行，不代表將來不行。」因為妻子對自己有滿滿的信心，甚至放棄自己的事業，專心照顧女兒和家庭，於是他更專注於工作，憑著電影《證人》和《激戰》，兩度成為金像獎影帝，令這對夫婦成為影帝和視后的組合。一段好的愛情，想必也能推動二人成為更好的人。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
其他人也在看
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《神探俏嬌娃》拍檔劉玉玲與祖娜芭莉摩亞清談節目重聚
【on.cc東網專訊】由荷里活3大女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）與劉玉玲（Lucy Liu）合演的賣座電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）是不少影迷的「集體回憶」，而已轉做清談節目主持東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
濱崎步上海萬人場變空場！ 「我是Ayu」霸氣宣言！
哎喲，日本年末音樂節目FNS歌謠祭本該是天后濱崎步閃耀舞台的時刻，誰知12月3日晚她穿華麗造型現身，卻在IG po照配句「I keep moving forward, because I am ayu.（我會持續前進，因為我是Ayu）」， 簡直是對上海演唱會取消的無聲宣言！Japhub日本集合 ・ 13 小時前
一周星星 ｜ 佘詩曼黃宗澤鬥爆黑歷史 大方剖白《K歌之王》實屬「唔好彩」 坦言當晚內心爆足四句粗口
頭炮嘉賓是熱播台慶劇《新聞女王²》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco）。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
清野菜名當媽還在飛踢全場！ 迪士尼叔母原來這麼能打啊！
清野菜名現在31歲，IG 174萬粉，隨便一張練拳照就能讓留言區刷到當機。160cm的她，踢起人來比180cm的男人還兇，重點是她還當了媽！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
曾拍下香港生活百態經典作 英國攝影大師 Martin Parr 患癌離世
英國攝影大師馬田帕爾（Martin Parr）上周六（6 日）離世，享年 73 歲。他曾在 2013 年遊歷香港，拍下大量照片，並於翌年展出一系列以《香港》為題的作品，記錄了香港大街小巷的生活面貌，部分作品已收錄於 M＋博物館。Martin Parr 以捕捉英國人生活百態聞名，成名作是 80 年代是一輯攝於鄰近利物浦的 New Brighton 海邊渡假村照片。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
薛凱琪束起辮子擺甫士 散發韻味
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）忙於工作，近日其工作室在社交平台上載視頻，片中音樂配上她的歌曲《不呼不吸幾多秒》，先見到架上墨鏡的她穿上厚厚大衣還戴上帽，她一手拿着咪高峰，一手把外衣的帽子除下，鏡頭一轉，已見她換上型格的冬裝打扮，化上精緻妝容，還束東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周杰倫阿信F3攜手創造台灣史上最強世紀合唱歌 網民：加起來有250歲了吧
被喻為台灣史上最強聯手的傳奇合唱歌〈恆星不忘Forever Forever〉於12月5日全球同步推出，新歌由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信世紀合唱，為樂迷送上震撼驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
KPOP「最佳忙內」2025最新10大排行榜出爐！子瑜穩坐前五、BTS柾國僅奪第二、第一名再度封冠
每一個偶像團體裡的「忙內」，也就是年紀最小的成員，往往成為粉絲與隊友們最寵愛的成員。他們不只擁有可愛的一面，還常常展現超越年紀的實力與舞台掌控力。近日，全球人氣投票網站King Choice公布了「2025 KPOP最佳忙內排行榜」，榜單瞬間引發網民熱烈討論，即看看到底是誰勇奪第一名吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
立法會選舉民建聯續成最大黨 江旻憓旅遊界當選｜金寶湯失言稱產品是「窮人食品」｜阿Mo李啟言可自行開輪椅外出｜12 月 8 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 8 日 星期一。明日本港大致天晴及乾燥，明早市區最低氣溫約 19 度，新界會再低兩三度，日間最高氣溫約 23 度。明日稍後會漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。展望星期三大致多雲，隨後一兩日天色會較為明朗，但到星期六北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫將顯著下降。下週初最低氣溫會在 15 至 16 度左右，大家要注意保暖。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
「神7」六缺一合體 大島優子歸隊AKB紀念騷
【on.cc東網專訊】日本偶像女團AKB48為慶祝出道20周年，一連4日在日本武道館舉行的演唱會兼巡唱《AKB48 20th Year Live Tour 2025》尾場，昨日(7日)圓滿結束。今年5月誕下第2胎的前成員大島優子在晚間公演登場，跟前田敦子、板野友東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
阿仙奴女球星威廉臣復出
【Now Sports】阿仙奴女足星將，亦是英格蘭代表隊隊長的莉雅威廉臣，經過休戰4個月後，將於周二歐聯對川迪時復出。莉雅威廉臣（Leah Williamson）自今年歐洲國家盃受膝傷以來，已缺陣4個月，她於上周六阿仙奴贏利物浦2:1的比賽列入後備，卻未能上陣。阿仙奴領隊施莉格絲證實威廉臣在周二之戰不會正選，只會有限度上陣。施莉格絲說：「她一直跟隨球隊操練，上周對利物浦的比賽也列入名單中，主要是讓她重拾節奏，能夠有她在身邊很好。她幹得出色，今天完成整課訓練。她明天可以落場數分鐘，她不會正選，但會在大軍之中。」威廉臣缺陣期間，阿仙奴未能延續上屆贏歐聯的強勢，目前在英超落後榜首的曼城8分，而在歐聯4戰兩勝排第10。now.com 體育 ・ 2 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
闊別四十年，高中戀人重逢並尋回女兒
Personal collection 1967年，凱文·卡羅爾（Kevin Carroll）與黛比·韋伯（Debbie Webber）首次相遇。當時他們都還是青少年，各自隸屬於高中戲劇社團——並在第一眼就深深傾心。 卡羅爾先生在接受 BBC《Outlook》節目訪問時回憶道：「我念的是男校，而黛比在女校。那次聯合試鏡時，我們都在禮堂裡，我就對朋友說：『看到那個女孩了嗎？我要帶她去參加校園舞會。』」 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 18 小時前