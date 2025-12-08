61歲張家輝和關詠荷相戀超過30年，專注努力皆因太太的一句：你現在不行，不代表將來不行

日前張家輝迎來61歲生日，儘管沒有公開生日照，想必也是和深愛的太太關詠荷一同慶祝。數日前，二人在茶餐廳用餐時被網友遇見，甚至被邀請一同合照。這對親民的模範夫妻，婚後已經走過了22個年頭，一開始時不被看好的當家花旦配知名度不高的演員，到後來演員成了影帝，成為一段以堅定感情推翻雜音的愛情故事。

提起張家輝和關詠荷合演的作品，大家最起碼一定會想起2000年的劇集《金裝四大才子》。當中，飾演唐伯虎的張家輝，以及飾演秋香的關詠荷，像是以工作為名，名正言順拍拖一樣。其實二人早在1992年，拍攝亞洲電視劇集《李小龍傳》時就開始交往，當時關詠荷已是當家花旦，甚至後來轉到無視，仍然穩站一線姿態，當時是非常罕見的例子。張家輝對她一見鍾情，於是花了半年時間追求。

反觀當時的張家輝知名度還不算高，那是《妙手仁心》、《天地豪情》和《賭俠1999》前的時間。故此，當時這段戀情普遍被視為「女尊男卑」的關係，並不看好。二人曾經分手，後來復合，到了《金裝四大才子》之時，張家輝已有一定的知名度。

在不少訪問裡，甚至是到了張家輝捧走影帝寶座後，他也多次提到，對比名聲和獎項，娛樂圈生涯最大的收穫便是認識了太太。假如沒有太太，一定「會死人」，他甚至曾透露有一位富豪曾三次對他盛讚太太人長得漂亮，演技又出色，非常喜歡關詠荷。之後張家輝作夢，夢中關詠荷要提出分手，他在夢中大哭叫對方不要離開自己，證明情深非常。

張家輝曾經問關詠荷，為什麼願意和窮小子捱那麼多年，專一又溫柔的關詠荷回應說：「你現在不行，不代表將來不行。」因為妻子對自己有滿滿的信心，甚至放棄自己的事業，專心照顧女兒和家庭，於是他更專注於工作，憑著電影《證人》和《激戰》，兩度成為金像獎影帝，令這對夫婦成為影帝和視后的組合。一段好的愛情，想必也能推動二人成為更好的人。

