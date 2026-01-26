張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

喺影片中，張寶兒透露囝囝返學後，開始養成會自己收拾玩具及回家自己脫鞋子等好習慣，不過最近「袁咕碌」唔肯收拾，又喺午睡時哭鬧，哄睡一個多小時都唔肯入睡，最終令張寶兒感到憤怒。佢將囝囝抱回嬰兒床，並話：「你所有的東西都是媽媽的，家裡所有的東西都是媽媽的，你不珍惜，媽媽一樣都不會再給你了。」之後，佢再留囝囝自己一個喺房間，要佢自己去瞓覺。雖然佢指自己有透過監控儀器睇住囝囝，確保囝囝係安全，不過囝囝就一直喊，最後因袁咕碌想去洗手間，張寶兒就讓阿姨入去房間睇袁咕碌。

張寶兒表示袁咕碌午睡嘅時候，佢自己有反省，並諗點解袁咕碌有退化嘅情況，係唔係自己對只有2歲嘅囝囝要求過高。同時，佢亦諗有機會袁咕碌要適應上學環境，可能冇得到適當嘅放鬆，會有壓逼感。有見及此，張寶兒開始覺得自己考慮不周，並冇好好理解囝囝。

呢條片出街後，有網民批評佢嘅做法，留言話「才兩歲就要開始有規律的被安排，父母的陪伴是最珍貴的」、「才兩歲的小孩子就已經有壓力了」、「現在不一定要讓孩子太有規則，了解孩子發現他的閃光點，順着去找到更好的自己。」及「我覺得說，你所有東西都是媽媽的，用這個來強迫或者威脅孩子，這句話傷害性挺大的。。」等等。不過亦有唔少網民表示理解為人父母嘅辛勞，並表示囝囝嘅行為有機會想吸引媽媽注意，留言話「寶兒係個好媽咪，會反省自己，然後改善，我覺得咁樣好好，袁咕碌會感受到的」、「估計因為是有弟弟的原因。他想draw attention」及「你是很用心的媽媽」等等；同時亦

張寶兒小紅書影片截圖

