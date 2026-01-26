錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。
喺影片中，張寶兒透露囝囝返學後，開始養成會自己收拾玩具及回家自己脫鞋子等好習慣，不過最近「袁咕碌」唔肯收拾，又喺午睡時哭鬧，哄睡一個多小時都唔肯入睡，最終令張寶兒感到憤怒。佢將囝囝抱回嬰兒床，並話：「你所有的東西都是媽媽的，家裡所有的東西都是媽媽的，你不珍惜，媽媽一樣都不會再給你了。」之後，佢再留囝囝自己一個喺房間，要佢自己去瞓覺。雖然佢指自己有透過監控儀器睇住囝囝，確保囝囝係安全，不過囝囝就一直喊，最後因袁咕碌想去洗手間，張寶兒就讓阿姨入去房間睇袁咕碌。
張寶兒表示袁咕碌午睡嘅時候，佢自己有反省，並諗點解袁咕碌有退化嘅情況，係唔係自己對只有2歲嘅囝囝要求過高。同時，佢亦諗有機會袁咕碌要適應上學環境，可能冇得到適當嘅放鬆，會有壓逼感。有見及此，張寶兒開始覺得自己考慮不周，並冇好好理解囝囝。
呢條片出街後，有網民批評佢嘅做法，留言話「才兩歲就要開始有規律的被安排，父母的陪伴是最珍貴的」、「才兩歲的小孩子就已經有壓力了」、「現在不一定要讓孩子太有規則，了解孩子發現他的閃光點，順着去找到更好的自己。」及「我覺得說，你所有東西都是媽媽的，用這個來強迫或者威脅孩子，這句話傷害性挺大的。。」等等。不過亦有唔少網民表示理解為人父母嘅辛勞，並表示囝囝嘅行為有機會想吸引媽媽注意，留言話「寶兒係個好媽咪，會反省自己，然後改善，我覺得咁樣好好，袁咕碌會感受到的」、「估計因為是有弟弟的原因。他想draw attention」及「你是很用心的媽媽」等等；同時亦
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道
曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
廋澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了
台灣歌手兼主持人廋澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
衛蘭Janice相隔5年與炎明熹師徒合體 私下暱稱做「Baby Girl」 寄語：飛得遠啲！
去年4月，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會於廣州啟航，走過深圳、肇慶、東莞、成都、南寧、佛山、上海、廈門、湛江、廣州和馬來西亞後，2026首場於2月24日（上周六）於汕頭舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 5 小時前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問
BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
單文柔帶陳展鵬坐高鐵唔講去邊 安排大型煙花慶生
【on.cc東網專訊】視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）向來是圈中模範夫婦，早前展鵬49歲生日，獲太太炮製連環驚喜，認真有心思。Phoebe昨日在社交網晒慶生片，Phoebe片中帶展鵬來到高鐵站，展鵬稱：「等咗咁多日，一直都唔知我生日要去邊，只係知道要嚟搭高鐵，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
車銀優陷200億韓元逃稅風波 發文道歉兼為入伍時刻爭議解畫：絕非刻意迴避
有「臉蛋天才」之稱的韓國男星車銀優（Cha Eun Woo）早前陷入逾200億韓元（逾1億港元）逃稅爭議，經理人公司日前表示將「全力配合後續調查作業」。車銀優今日（26日）於社交平台發長文回應，先向社會大眾致歉，並交代自己當日入伍的決定，強調絕非刻意迴避爭議，亦表示將履行相應的責任，好好反省。詳文如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
曾國衞任內推動「完善」選舉 國安法生效後遭美國制裁 辦公室放習近平瓷碟｜Yahoo
國務院按照《基本法》規定，並根據行政長官李家超建議，決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞今早就指，他的前列腺癌指數一直高企，治療後未見改善，因此在完成去年 12 月的立法會選舉後，向李家超提出請辭。曾國衞入境處系統出身，2020 年 4 月獲時任特首林鄭月娥納入政府問責班子，一直出任政制及內地事務局局長，並成功過渡到本屆政府。曾國衞在局長任內需要處理中央「完善」本港選舉制度後的多場選舉，包括第七屆和第八屆立法會選舉，以及 2023 年的區議會選舉，期間政府接連出招力谷投票率，但 3 場選舉的投票率都徘徊在 30% 左右。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
47人案被告獲釋｜梁晃維刑滿出獄 從石壁監獄接送離開｜Yahoo
民主派初選 47 人案連續第二日有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，繼昨日（26 日）的岑敖暉獲釋後，前中西區區議員梁晃維服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從石壁監獄離開。至於前屯門區議員張可森亦服畢 4 年 11 個月刑期獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
收工趕返屋企做節？30分鐘搞掂「速成團年飯」豉油皇煎蝦/鹽焗雞/笑哈哈炸雲吞
年三十晚收爐還要趕回家煮飯？不想叫外賣頹食，但又怕時間不夠煮出「九大簋」？別擔心！做節最重要是那份心意，而不是在廚房忙到天昏地暗。我們為你精選了5道「極速賀年菜」，全部只需簡單步驟，利用家中現有的廚具（如砂鍋、平底鑊）就能快速上桌。跟著這些食譜，只需30分鐘，你也能變出一桌有魚有肉、意頭十足的團年飯！Yahoo Food ・ 9 小時前
鄭震生獲款待被炒｜ 張炳良：負面影響難彌補 楊何蓓茵：公務員用社交平台需注意觀感｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港府駐天津聯絡處主任鄭震生早前在網上自揭曾獲安排私人艙室往澳門，履新兩日即被政府在周三（21 日）即時終止合約，前運輸及房屋局局長張炳良今（27 日）在《明報》發表評論文章，指事件對政府及高級公務員形象造成的負面影響難以彌補，近年接連發生的官員違反防疫規定、採購樽裝水「被騙」等事件，均衝擊市民對官員辦事的信心；公務員事務局長楊何蓓茵今日在立法會表示，有提醒公務員使用社交媒體需注意觀感問題。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
2月演唱會｜aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC港開show購票資訊一文睇清
來到2026年繼續雲集世界各地人氣明星，當中包括：aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC等等，陣容相當鼎盛！Yahoo!為你整合了2026年2月人氣熱唱演唱會場次及購票方法，各位粉絲及音樂愛好者千萬不要錯過！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網絡熱話｜外國網絡掀起「成為中國人」熱潮 追捧中式養生：飲熱水，著拖鞋？
最近外國網絡流行著一股「成為中國人 Becoming Chinese」熱潮？近日外國Tiktok有不少外國網民分享中式養生的影片，片段中可見他們喝熱水、在家中穿著厚棉拖鞋、泡杞子水，他們更指中式養生是全新的生活指南。Yahoo Food ・ 1 天前