張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

喺影片中，張寶兒透露囝囝返學後，開始養成會自己收拾玩具及回家自己脫鞋子等好習慣，不過最近「袁咕碌」唔肯收拾，又喺午睡時哭鬧，哄睡一個多小時都唔肯入睡，最終令張寶兒感到憤怒。佢將囝囝抱回嬰兒床，並話：「你所有的東西都是媽媽的，家裡所有的東西都是媽媽的，你不珍惜，媽媽一樣都不會再給你了。」之後，佢再留囝囝自己一個喺房間，要佢自己去瞓覺。雖然佢指自己有透過監控儀器睇住囝囝，確保囝囝係安全，不過囝囝就一直喊，最後因袁咕碌想去洗手間，張寶兒就讓阿姨入去房間睇袁咕碌。

張寶兒表示袁咕碌午睡嘅時候，佢自己有反省，並諗點解袁咕碌有退化嘅情況，係唔係自己對只有2歲嘅囝囝要求過高。同時，佢亦諗有機會袁咕碌要適應上學環境，可能冇得到適當嘅放鬆，會有壓逼感。有見及此，張寶兒開始覺得自己考慮不周，並冇好好理解囝囝。

呢條片出街後，有網民批評佢嘅做法，留言話「才兩歲就要開始有規律的被安排，父母的陪伴是最珍貴的」、「才兩歲的小孩子就已經有壓力了」、「現在不一定要讓孩子太有規則，了解孩子發現他的閃光點，順着去找到更好的自己。」及「我覺得說，你所有東西都是媽媽的，用這個來強迫或者威脅孩子，這句話傷害性挺大的。。」等等。不過亦有唔少網民表示理解為人父母嘅辛勞，並表示囝囝嘅行為有機會想吸引媽媽注意，留言話「寶兒係個好媽咪，會反省自己，然後改善，我覺得咁樣好好，袁咕碌會感受到的」、「估計因為是有弟弟的原因。他想draw attention」及「你是很用心的媽媽」等等；同時亦

張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒小紅書影片截圖
張寶兒IG
張寶兒IG
張寶兒IG
張寶兒IG
張寶兒IG
張寶兒IG

