張寶兒挺巨肚慶生 袁偉豪揸機拍出老婆最美曲線

【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）昨日（10日）34歲生日，對Bowie來說今年的生日別具意義，現已懷有8個月身孕，即將迎來第二胎，心情十分興奮，她在社交平台分享靚靚孕照，她穿上一襲黑色喱士貼身拖地晚裝，晚裝裁剪非常性感，完美展露孕婦美的曲線，美麗又優雅，她的圓碌碌大肚子，洋溢幸福感，老公袁偉豪都一齊穿着黑色禮服，其中一張袁偉豪拿着相機瞓在地上，由Bowie從上而下用手機拍照，恩愛互動十分有趣。

Bowie在社交平台留言：「如同黑天鵝滑過靜水，新的一年帶來更深厚的優雅。今天，我被愛人擁抱，懷抱着我們第二個奇迹，慶祝自己所有的版本──過去、現在和未來。生日蠟燭照亮了這片神聖的空間，在這裏，力量與柔情交織，夢想隨着每一次心跳而擴展。這就是現代女性：用優雅與熱情擁抱每一次蛻變。」

