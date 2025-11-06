張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔

藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」

張寶兒和袁偉豪是圈中模範夫婦。

兩人分享之照片中，除了有在醫院剛生產的照片，以及兩公婆抱着細仔的相片外，還有拼貼了一張兩兄弟的BB相，並留言問大家：「猜猜左右邊個係哥哥邊個係弟。」一家4口，幸福滿瀉。

張寶兒順利誕下第二胎。

袁偉豪接受東網訪問時，坦言「細佬」袁氹氹今日出世，他開心謂：「母子平安，健康精神。（細佬同哥哥袁咕碌好似樣？）都似呀！又似袁咕碌、又似我，但係佢斯文啲，袁咕碌一嚟到呢個世界就大叫。（袁氹氹幾多磅？）重過哥哥出世時少少，重6磅13安士。」