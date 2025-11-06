雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
張惠妹壓軸返台東獻唱：該回家唱歌了
【on.cc東網專訊】台灣天后張惠妹（阿妹）5日正式官宣，將於12月31日重磅出席「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，在臺東縣政府的邀請下，阿妹更號召A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100％、李英宏、葛仲珊、持修等10組歌手一同到台東跨年，帶領觀眾迎接新年第一道曙光！
「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市國際地標（海濱公園） 盛大登場（18：00至翌日01：00）。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。
阿妹繼「ASMR 世界巡迴演唱會」征戰海內外 84場，並創下台北大巨蛋連開5場、吸引20萬人朝聖的紀錄，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑道：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裏看海、唱歌、邁向新年。」並感性祝福道：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
重提前年捲吸毒案 GD自爆恨結婚：時機到了就會結
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）昨晚亮相MBC訪談節目《孫石熙的提問》，回答主播孫石熙多個問題，他談到去年憑歌曲《POWER》重返樂壇之前曾捲入吸毒案，幸好之後獲證清白，他坦言當時非常失落和空虛：「我不想開記者會表明立場東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
【Yahoo請你睇指定場】人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》
英皇戲院再度攜手韓國頂尖VR娛樂品牌，以影院級設備及VR裝置打破銀幕界限，為香港觀眾帶來新一代沉浸式音樂體驗！韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）相隔約八個月以全新VR演唱會電影《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》強勢回歸，並成為K-POP領域首個連續推出第二季VR演唱會的團體。屆時觀眾佩戴英皇戲院提供的VR裝置，將步入只屬於你與TXT的夢幻空間——從校園告白的悸動，到零距離的沉浸式舞台，心跳指數全面飆升！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
法國檢方調查SHEIN及Temu等平台 涉賣童顏性玩偶
法國巴黎檢察官表示，正對中國快時尚服飾銷售平台希音(SHEIN)、拼多多旗下跨境電商平台Temu、阿里巴巴(09988)旗下電商平台全球速賣通(AliExpress)和美國網購平台Wish進行調查，指它們涉嫌違反規定，包括未成年人可以通過它們的平台接觸到色情內容。infocast ・ 1 天前
QWER演唱會2026丨11.10公開售票 首度世巡登陸香港 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓團QWER首度舉行世巡，香港站將於2月8日在亞洲國際博覽館Runway 11舉行。各位BAWIGE想近距離接觸Chodan、Magenta、Hina和Siyeon四位成員，就要留意以下售票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
法國35歲男子駕車撞行人釀10傷 被捕時喊真主至大
（法新社波爾多5日電） 法國檢察官表示，一名35歲男子今天在大西洋沿岸的俄雷隆島（Oleron）駕駛汽車衝撞行人及自行車騎士，造成10人受傷，其中4人傷勢嚴重。檢察官拉雷茲（Arnaud Laraize）指出，這名俄雷隆島居民「蓄意衝撞多名行人及自行車騎士」。法新社 ・ 1 天前
《港樓》赤柱海天山墅 - 舂磡角道44號全球招租 意向租金38萬元
由CHARM FAMOUS ENTERPRISES LIMITED私人持有的赤柱「海天山墅-舂磡角道44號」全球招租，意向租金38萬元，每呎租金約86.9元。業主已委託中原地產為項目的首席租賃代理。 是次招租的「海天山墅」位處舂磡角道44號，為3層高住宅連獨立停車庫，實用面積4,374平方呎，配置私人升降機。洋房設4間套房，附設私人泳池、平台及約3,156平方呎的私人花園。 中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，受惠部份買家先租後買，以及不同人才計劃對優質豪宅物業的住屋需求增加，豪宅租賃市場持續暢旺。根據中原山頂南區統計，今年第三季山頂南區租賃市場表現活躍，錄136宗租賃成交紀錄，與上季相若，涉資1,662.9萬元，按季增加7.5%。當中洋房租賃錄26宗，近三成租金達30萬元或以上，反映豪宅租賃需求殷切。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
FI專訪｜不只是賽馬：一窺馬會上流圈子的極秘社交圈｜Amy Kwan
「想進入馬會的上流社交圈子嗎？你至少要認識五位關鍵人物，才算得到入場券。」香港賽馬會 Racing Specialist 兼財策專家、金融機構 Frontier 助理副總裁 Amy Kwan 說道。Fortune Insight ・ 1 天前
第 23 屆 CASH 金帆音樂獎｜方大同憑《才二十三》勇奪五項大獎 為歷屆首位囊括最多獎項音樂人
香港作曲家及作詞家協會（CASH）昨晚假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行「2025 CASH 周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Amazon優惠｜Nothing CMF Headphone Pro 歷史低價，HK$650 免運購亮色簡約耳機出街有型
想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
熊害釀13死創新高 日本修例允警察開槍捕殺
日本近來熊出沒襲人事件激增，截至昨日，今年因熊襲擊致死的人數已達13人，創下歷史新高。日本共同社報道，日本警察廳修改槍械規則，允許警察下周四(13日)起可用步槍驅熊。報道稱，熊襲人事件頻發的岩手縣及秋田縣，今日起將各部署2支由本地和被派往當地的警察組成的4人團隊，當中包括2名狙擊手，將與當地獵友會等開展聯合訓練，掌握熊的習性及要害部位，相關縣市如有熊出沒，且「緊急槍獵」等措施無法及時應對，警方將依據《警察官職務執行法》進行捕殺。官房長官木原稔已於上月指示警察廳研究使用步槍驅熊，警察廳本月4至5日派人赴岩手、秋田兩縣聽取驅熊實際情況，並接受了支援請求。此外，由秋田縣政府開發、可查詢熊出沒資訊的「Kumadas」系統去年7月正式啟用，截至今年9月底約有1萬人註冊，但在上月新增超過5000人註冊，使用人數急速增加。有網民表示，「因為要去秋田出差，先來查一下Kumadas」，亦有人指「下周要去秋田，看了Kumadas反而覺得愈來愈不安」。秋田縣負責人員表示，雖然很高興這個系統更廣為人知，但伺服器的速度因為大量登入而變慢。(WL)infocast ・ 14 小時前
全民造星VI｜44號Noah綵排狠狠被罵 51號Hugo晉級 Gin Lee攪笑質問評判「我做錯乜嘢事」
《全民造星VI》昨晚(4日) 播出一集，44號參賽者Noah以演唱原唱歌曲《到此遺址》作賽，雖然在綵排時表現不如理想而狠狠被駡，但慶幸正式演出時總算博取到Oscar和梁釗峰的一絲讚賞，Oscar認為Noah整個包裝尚算好看：「至少我覺得你係呈現緊你自己畀我睇。」Noah最後憑2盞藍燈順利晉級進入梁祖堯一組。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清
12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
茅台派息共涉300億人幣 另擬斥最多30億回購股份
貴州茅台(600519.SH)公布，將向股東每股派發23.957元人民幣(下同)現金紅利，預期涉資約300億元。公司計劃未來6個內，斥資15億至30億元回購股份。茅台指，截至9月30日，未分配利潤約為2108.75億元，擬以實施權益分派股權登記日總股本約12.52億股為基數，每股派發現金23.957元。茅台指，回購價格每股不超過1887.63元，回購股份數量約79.46萬至158.93萬股，佔總股本0.0635%至0.1269%。控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員未來3個月、未來6個月不存在減持股份的計劃。(ST)infocast ・ 14 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 15 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前