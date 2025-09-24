張惠妹是偶像！金曲歌后姑慕‧巴紹的歌唱路

▲北流中心文化館4週年生日慶系列活動《烤前廣場集合》於9月中週末登場，特別邀請金曲歌后姑慕巴紹（如圖）現場演唱，她透露出道前曾為莫文蔚唱和聲，張惠妹也是她的偶像。（圖／北流中心提供）

[NOWnews今日新聞] 台北流行音樂中心文化館4週年生日慶系列活動《烤前廣場集合》，特別邀請金曲歌后姑慕巴紹與主持人那那大師同台演出，姑慕巴紹自曝在出道前，曾擔任莫文蔚、黃小琥演唱會的和聲，也說她18歲就聽張惠妹的歌曲〈一夜情〉，一聽就能記得一輩子，將其視為偶像。

▲北流中心文化館4週年生日慶系列活動《烤前廣場集合》，邀請金曲歌后姑慕巴紹（左）與主持人那那大師（右）搭檔演出。（圖／北流中心提供）

成名之前曾當綠葉 為莫文蔚、黃小琥唱和聲

姑慕巴紹表示，當年幫莫文蔚、黃小琥唱和聲時，當時學到很多演唱的觀念和技巧，「你是他的靈魂，但你不是主要的那位，所以要發揮最大的功能，讓音樂更豐富、更和諧，不能太過搶戲，畫龍點睛很重要。和聲要放感情，才能和主唱互相輝映。」

廣告 廣告

姑慕巴紹在現場演唱專輯裡的作品〈Qrasun〉，和觀眾一起為北流文化館慶生，一口氣唱了中文版與族語版的〈生日快樂歌〉，她表示，這是特別的一天，「大家的心靈和喉嚨都要打開，一起唱歌。」此外，姑慕巴紹與那那大師也唱了多首華語經典，如：家家的〈命運〉、〈家家酒〉，A-Lin的〈孤獨萬歲〉、〈有一種悲傷〉，以及溫嵐與張惠妹的歌曲，那那大師還即興邀請觀眾點歌，和姑慕對唱，將派對氛圍推向高潮。

▲金曲歌后姑慕巴紹（左）與那那大師（右）為北流中心文化館4週年慶生，演唱多首華語經典歌曲，那那大師還即興讓觀眾點歌。（圖／北流中心提供）

小學六年級就有歌手夢！惠妮休士頓、張惠妹都是道路上的偶像

席間姑慕巴紹特別提到自己最喜歡張惠妹的一首冷門歌曲〈一夜情〉，直言當年未滿18歲初次聽到時，就被新穎洋派的編曲深深震撼，至今仍印象深刻，「這首雖然歌不是主打，但只要聽過一次就會留下印象。」

姑慕巴紹也回憶，自己從小就深受西洋流行歌手惠妮休士頓的啟發與影響：「其實我從小六開始有歌手夢，因為看了電影《終極保鑑》，第一次聽到收錄在電影裡惠妮休士頓的〈I Will Always Love You〉整個人被嚇到，覺得怎麼會有這麼厲害的聲音。那時候我就幻想有一天大家會聽我唱歌，甚至因為這樣開始學英文。」

談到今年拿下第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎，她感性補充：「當下腦中閃過好多片段，覺得一路走來的苦難，其實真的是化了妝的祝福。」她也演唱惠妮休士頓的〈Greatest Love of All〉等經典，及專輯中寫給所有支持者的〈感謝有你陪伴〉，最後也與那那大師合唱A-Lin的〈Romadiw〉，將氣氛推向最高潮，觀眾紛紛起身合唱、跳舞，現場化作歡樂大舞池。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

郭書瑤因春風動念置產台中！暖心為乾哥出國豪刷百萬 2人互動曝

郭書瑤牽手春風全被拍！加入乾哥經紀公司有內幕：我帶資進組欸

郭書瑤敢愛敢恨3情史曝！戀金陽4年他呼麻被逮、決裂以綸照片刪光