張惠妹親上火線回應被封麥一事：什麼意思

▲外傳歌手張惠妹在林致勝引退賽獻唱後將封麥，張惠妹（如圖）和經紀人陳鎮川皆出面回應。（圖／聲動娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 歌壇天后張惠妹（阿妹）近期剛結束ASMR巡迴演唱會，同時現身職棒球星林智勝引退賽在大巨蛋開唱後，外傳稱她為了陪伴家人，將無限期暫停演出，形同封麥，對此，張惠妹在她IG限動貼文表示，「Ｘ一早醒來被封麥，什麼意～思Ｘ」，文字訊息前後有兩個紅色ＸＸ符號，「意思」兩字中間有一個「～」符號，照片非常晃動，可感受到張惠妹的語氣充滿不滿與困惑。

▲歌手張惠妹在IG限動貼文，回應外傳她將無限期停工的傳言。（圖／翻攝自張惠妹IG@amit_feat_amei）

天后不解被封麥 親上火線回應

《NOWNEWS今日新聞》也向張惠妹經紀人陳鎮川求證，他表示，「他對於工作本來就是很隨性啊，有感覺就做沒感覺就安靜生活！這不能算是新聞啦，大家都知道。」間接透露張惠妹本來就是按照自己的生活步調工作，有想法就工作，沒感覺就安靜生活，蓄積能量。

張惠妹的貼文讓廣大歌迷們立刻吃下定心丸，張惠妹的行程也沒有因為林智勝引退賽開唱結束後停止，她預計在9月13日於新加坡舉行的第四屆One Love Asia Festival上表演，其他參與該音樂節的歌手還有林宥嘉、張惠春、持修、葛西瓦、趙泳鑫和菲道爾等人。

林智勝引退賽後 下一站新加坡

事實上，阿妹的行程並未停擺，她接下來還有多場演出。9月13日，她將與妹妹張惠春，以及旗下歌手葛西瓦、持修等人一同前往新加坡音樂節表演，用實力證明她依然活躍在舞台上，謠言不攻自破。

