張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長

現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。

近日有網民喺社交網站出PO上載與張振朗嘅合照，打扮樸素又低調嘅張振朗與兩個大人及兩個小朋友正在用餐，有網民就留言猜測係女友Renci嘅家人。而巧合嘅係Renci日前喺IG上載一段與小朋友耍樂嘅影片，而片中嘅小朋友與同張振朗一齊食飯嘅小朋友外形及年紀都吻合。

