張敬軒將任保安局「正向引導」項目導師 為昔日言論作品致歉
2019年修例風波中逾7,000名年輕被捕人，歷時約7年未被起訴。保安局局長鄧炳強近日受訪稱，針對該批年輕人，過去兩年推出「特別項目」給予他們更新機會。男歌手張敬軒主動提出參與，擔任保安局正向項目導師。
張敬軒主動向保安局表達想參與
張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。他表示，知悉該「正向引導項目」後深受感動，主動透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」
稱「對年少無知言行感懊悔」
他在訪問中回憶當年，形容年輕時「言行比較衝動」、「對過去年少無知的言行感懊悔」，又指當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令人質疑他心繫國家和香港的情懷和態度，他就此真誠致歉。
張敬軒稱「以後我不會再犯同類的錯誤」
他指，當年對社會大局認識不深，結合目前對現時社會經驗和大局觀，「深刻反省及後悔」，更稱「以後我不會再犯同類的錯誤」，亦希望能為年輕一代作正面的示範，以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。他續指，「希望藉着這次參與保安局的項目，讓社會上對我的質疑聲可以消除。」
期望成為年輕人的人生導師
張敬軒最後透露，除了擔任項目導師，會繼續透過不同計劃以及自己的演藝訓練學院，培養更多演藝新力量，引領他們了解，進而推廣優秀中華文化；熱心參與愛國主義教育相關活動；以及投身大灣區建設，促進文化交流等，期望「自己不只是個唱歌的歌手，更能成為年輕人的人生導師─用柔軟的方式，築牢文化根基，傳遞時代溫度。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024359/張敬軒將任保安局-正向引導-項目導師-為昔日言論作品致歉?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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