張敬軒豪請Tyson Yoshi食米芝蓮三星Amber魚子醬！食咩套餐有得入去廚房體驗？

張敬軒豪請 Tyson Yoshi 食米芝蓮三星Amber魚子醬！食咩套餐有得入去廚房體驗？

張敬軒同Tyson Yoshi一向都好Friend，日前張敬軒請Tyson Yoshi去位於中環置地文華東方酒店米芝蓮三星餐廳Amber豪嘆法國菜！Tyson Yoshi更於社交平台發帖文笑言「31歲人第一次食魚子醬，真失禮！」並自嘲是「Meh9富二代」！其實有得食如此矜貴的魚子醬又點會失禮，簡直令所有想去Amber潮聖的粉絲心癢癢！想知道張敬軒及Tyson Yoshi所吃的是什麼套餐，仲有得入埋廚房體驗？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！

位於香港置地文華東方酒店的Amber，自2005年開業以來備受肯定，不僅得到米芝蓮綠星，還榮獲米芝蓮三星及黑珍珠兩鑽殊榮，多年來吸引不少名人明星潮聖，更是不少識食之人慶祝生日、紀念日的首選餐廳。

Tyson Yoshi發文多謝張敬軒請食魚子醬。（圖：tysonyoshi threads）

招牌名物魚子醬

據了解，原來張敬軒及Tyson Yoshi所品嚐的套餐是最貴的Full Amber Experience，8道菜的晚餐索價$2,888/位，可享用招物名物「赤海膽‧椰菜花‧龍蝦果凍‧特級魚子醬」，自2016年推出至今備受歡迎，原來將椰菜花加入豆腐打磨成絲滑輕盈的慕絲以取代奶油的口感；並將龍蝦的鮮味提煉成果凍狀，以增加菜式層次感； 還配搭上鮮甜的赤海膽並綴以滿滿的魚子醬及輕奢金箔片，菜式層次分明但可以將各種鮮味融為一體。

Amber招牌名物魚子醬。（圖：tysonyoshi Threads）

入廚房享用時令主菜

這個套餐還有一特別之處就是可以讓惠顧的食客一睹Amber廚房的風采，並可於廚房享用其中一款時令主菜（按時令每三個月轉換一次款式），現時的廚房體驗菜式是「Manakatsuo ˚ Broccolini ˚ Champagne ˚ Lacto-Fermented Cashewnut Butter ˚ Yuzu-Koshu ˚」，炭火燒日本真鯛，佐以西蘭花及香檳腰果牛油醬，風味十足，大廚更會即席於食客炮製該菜式及介紹，體驗一流。難怪張敬軒及Tyson Yoshi也要特地到廚房重地欣賞一睹風釆。

原來張敬軒（中）除了宴請Tyson Yoshi（右一）及其太太Christy（右二），席上還有來自台灣的歌手婁俊碩（左一）及其太太焦凡凡（左二）。（圖：c.705 Instagram）

世界名地米芝蓮星級名廚聯手晚宴

Amber踏入20週年誌慶，將會於3個月內邀請來自世界各地的米芝蓮名慶參與慶祝這個大日子。特別以「East Meets West東西交匯」作主題，餐飲總監Richard Ekkebus將會於10月24日聯同三位亞洲重量級名廚Umberto Bombana (8½ Otto e Mezzo Bombana，香港，米芝蓮三星)、鄭永麒(Wing永，2025年亞洲50最佳餐廳第3位、譚國峰Tam Kwok Fung (Chef Tam’s Seasons譚卉，澳門，米芝蓮二星、亞洲50最佳餐廳第9位)，透過不同的菜式呈現獨特的風味盛宴。另外則於11月17日舉辦一場「12場聯彈」晚宴，匯聚荷蘭一眾頂尖星級名廚，還有於12月16日Amber將會攜手殿堂級香檳品牌Dom Pérignon及一眾Dom Pérignon Society成員，呈獻一場星光熠熠的壓軸盛宴。晚宴邀請來自韓國、日本、澳門的世界級名廚共襄盛舉，極具話題。

酒店餐飲總監及Amber總廚Richard Ekkebus。

Amber榮獲米芝蓮三星及綠星殊榮。

Amber位於香港置地文華東方酒店內。

Amber

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓（地圖按此）

電話：2132 0066

營業時間：12:00-16:00、18:00-00:00

