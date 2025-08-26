張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落

曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。

Pinky的父母在她4歲時離婚，她自小由嫲嫲照顧，家中有四兄弟姊妹，家庭環境較窮。她於小學二至六年級時經常被人欺凌，更曾被打至流血，需要報警處理。由於，一直沒有人協助過她，以致她從小便難以信任別人。她坦言：「被一班人以各種方法多次折磨你，皮肉之苦不是慘，試過被人打了數小時也沒人理會，路過的人也沒有發聲。」

入行後的Pinky曾指自己於17歲做暑期工時有不愉快經歷，她與同事們共進晚飯期間曾被下藥，清醒後發現自己的耳朵和身體均有流血，當時的她嚇得不敢報警，亦不敢跟家人說。她於今次的訪問中直言不想再多談事件。她憶述初入行的自己：「一個不懂得說謊的細路女，試過被亞視將我的說話放大後雪藏，愈被雪愈覺得自己很醜，並愈收藏自己。其實我不怕談論這事，只是怕別人認為我用來炒作宣傳。我都幾十歲人了，還有甚麼好宣傳呢？我不知醜嗎？我根本就不需要，現在的我就是笑看人生。就算是宣傳也不是現在吧。」

以往走性感路線的Pinky每次都搏到盡，這源於以前的她缺乏安全感，「如果不走這路線，別人就不會看我，那便失去存在價值，只有這樣想可以岀位。」她既害怕沒工開，又怕被淘汰，「我很自卑、恐懼兼欠安全感，加上我真的不懂得與人溝通。現時我好像很會說話，可能近數年做直播磨練出來。」到了後來，Pinky了有宗教信仰後變得勇敢，「每次將傷害說出來，反而就似將傷口脫落。現在愈來愈不再害怕，而且與家人關係變好。」她有感自己很型，「我的人生經歷這麼多，至今都沒有放棄，我沒有婚姻，也不算富有，但我很感恩有健康和工作能力。」

