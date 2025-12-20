張文預謀隨機犯案共4死11傷 賴總統指示徹查

（法新社台北20日電） 27歲張文犯下重大治安事件，警政署署長張榮興今天表示，張文是隨機具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。排除是恐攻事件，將持續提升見警率等作為。

張文昨天晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成至少4死、11人輕重傷，分送台大醫院、台北市聯合醫院中興院區等多家醫院救治。

總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機，向社會交代。

賴總統表示，首先他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患。

賴總統說，他也要對這個事件中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現的英勇行為，令人欽佩」。

賴總統表示，他已要求檢警調等相關單位，務必針對歹徒個人背景、犯案動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使等，一定要進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。