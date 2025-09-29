張晉染髮放閃蔡少芬！「情侶髮色」發文甜秀恩愛，洩22年婚姻保鮮密碼

藝人夫妻檔張晉與蔡少芬近日因「情侶髮色」再度成為話題。9月25日，張晉在微博曬出淺色新髮型，並標記蔡少芬帳號寫下「來一個情侶髮色」，公開與愛妻的甜蜜默契。蔡少芬隨後也幽默回應：「聽說有人COPY了我的髮色？」展現夫妻二十年來始終如一的俏皮互動。

2025年對這對夫妻格外重要。年初張晉因心血管阻塞八成，緊急進行心臟支架手術，經歷健康考驗後，他積極調整生活習慣，近期更在《披荊斬棘2025》舞台挑戰高難度演出。蔡少芬一路陪伴，兩人攜手度過難關後，更加珍惜生活中的小情趣。這次「情侶染髮」也被視為他們經營婚姻的寫照。

張晉與蔡少芬自2003年相戀至今已超過20年，婚姻邁入第17年並育有三名子女。無論是日常街頭牽手，或是蔡少芬不時的「炫夫」分享，都展現出性格互補的相處方式。張晉曾笑稱「讓老婆開心，就是好日子」，蔡少芬則形容彼此關係是「一個願鬧，一個願哄」，真實又自然的互動，也讓外界看見他們長久關係的秘訣。

