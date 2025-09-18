張晉放閃慶蔡少芬52歲生日！男神變身家庭暖夫 一家五口甜蜜互動羨煞網友

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
9月17日是香港演員蔡少芬52歲生日，丈夫張晉在社群媒體上分享一家五口的合照，並寫道：「今天是個大日子，讓老婆今天過得開心，以後就有好日子，老婆生日快樂！」蔡少芬也轉發回應：「兩個一起過才是好日子！我今天是小公主！」夫妻互動自然甜蜜，結婚17年依舊感情深厚。
張晉特地準備鮮花與蛋糕慶祝，還細心將花枝插進瓶中保持新鮮。蛋糕上放有「女王」造型裝飾，搭配粉色花瓣與「老婆生日快樂，我們愛你」字樣的巧克力牌，處處展現心意。
三名孩子也為媽媽動手做禮物，大女兒楚兒、二女兒信兒與小兒子樂兒，用黏土捏小花、再用紙巾包成花束，雖然質樸卻充滿誠意。合照中，蔡少芬身穿黑色上衣，笑容燦爛坐在家人中間；14歲與12歲的兩個女兒已漸漸有媽媽的氣質，6歲兒子則頂著一頭捲髮淘氣扮鬼臉，畫面溫馨。
夫妻倆也有單獨合照，張晉從背後抱著蔡少芬，手裡拿著蛋糕，蔡少芬則仰頭嘟嘴，兩人笑得開懷。另一張照片裡，蔡少芬耳上別著大紅花，張晉在旁搞怪，互動自然親暱。
兩人因2003年合作電視劇《水月洞天》相識，2008年結婚並育有三名子女。當年這段感情並不被外界看好，如今卻以家庭的幸福實際回應，見證長久情感的經營。
