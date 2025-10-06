張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻

張智霖內地綜藝節目突落淚震驚在場人士 坦言憶起錯過兒子魔童人生重要時刻

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。魔童亦於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，被網民激讚愈大愈靚仔。日前，張智霖於內地綜藝節目《披荊斬棘5》突然落淚，自爆魔童上機當日其實自己亦在場。

於日前《披荊斬棘5》播出一集，張智霖喺內地男團TOP登陸少年成員朱志鑫、蘇新皓和嘉賓蔣一僑演繹歌曲《轉身即心痛》期間突然落淚，震驚在場主持及其他嘉賓，張智霖解釋指聽歌時牽引到一啲情緒：「對我來說是一個暴擊」，表示想到自己錯過咗兒子魔童一個人生重要時刻：「我兒子去留學，在他走之前，我來《披荊斬棘》，在機場我比他先走幾個小時，可是那種不捨我沒有表現出來。」坦言因需要工作未能與老婆袁詠儀陪魔童一起到英國，令佢相當難受。

