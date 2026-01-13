張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。

日前，袁詠儀喺社交平台上載與張智霖頭貼頭合照，甜蜜迎接2026年新開始，寫道：「2026👩🏻❤️👨🏻🎊🎊 祝大家新年快樂！」照片中，袁詠儀戴上閃閃發亮嘅「2026」新年頭飾，與張智霖頭貼頭自拍，笑容燦爛、氣氛溫馨。二人全程素顏出鏡，並冇使用任何濾鏡或修圖，膚質依舊緊緻光滑，狀態令人驚艷。照片意外曝光張智霖與袁詠儀逾2千呎豪宅，採用柔和的色調配合簡潔裝潢，牆上掛有色彩鮮明嘅藝術畫作。過往，袁詠儀曾多次分享居家片段，曾曝光豪宅擁開放式客廳、寬敞廚房及海景陽台，生活質感盡顯高雅。

張智霖與袁詠儀投資有道，多年來所買下嘅多個物業已升值不少。據了解，張智霖早於2017年以約9,180萬港元創屋苑新高價購入東半山大寶閣高層單位，之後又傳出佢擁有同屋苑另一個價值上億元嘅豪宅。2023年，有消息指張智霖與袁詠儀以聯名方式斥資880萬元購入柴灣工業城一個工廈單位作投資用途，成交呎價5,744元，展現雄厚財力與靈活投資策略。另外，張智霖亦有收藏名畫作投資，包括逾10幅日本藝術家草間彌生畫作，估計價值近億元。

