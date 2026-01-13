跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。
日前，袁詠儀喺社交平台上載與張智霖頭貼頭合照，甜蜜迎接2026年新開始，寫道：「2026👩🏻❤️👨🏻🎊🎊 祝大家新年快樂！」照片中，袁詠儀戴上閃閃發亮嘅「2026」新年頭飾，與張智霖頭貼頭自拍，笑容燦爛、氣氛溫馨。二人全程素顏出鏡，並冇使用任何濾鏡或修圖，膚質依舊緊緻光滑，狀態令人驚艷。照片意外曝光張智霖與袁詠儀逾2千呎豪宅，採用柔和的色調配合簡潔裝潢，牆上掛有色彩鮮明嘅藝術畫作。過往，袁詠儀曾多次分享居家片段，曾曝光豪宅擁開放式客廳、寬敞廚房及海景陽台，生活質感盡顯高雅。
張智霖與袁詠儀投資有道，多年來所買下嘅多個物業已升值不少。據了解，張智霖早於2017年以約9,180萬港元創屋苑新高價購入東半山大寶閣高層單位，之後又傳出佢擁有同屋苑另一個價值上億元嘅豪宅。2023年，有消息指張智霖與袁詠儀以聯名方式斥資880萬元購入柴灣工業城一個工廈單位作投資用途，成交呎價5,744元，展現雄厚財力與靈活投資策略。另外，張智霖亦有收藏名畫作投資，包括逾10幅日本藝術家草間彌生畫作，估計價值近億元。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 23 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
阮德鏘驚爆離婚 感激前妻包容：好聚好散
粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻着，並於2018年拉埋天窗，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，一家三口人前人後溫馨滿載。今日（11日）毫無預警下他透過社交平台發長文，透露已於去年離婚，並感謝前妻林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣布，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測
【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
44歲凱特王妃抗癌近兩年，生日前分享康復路的關鍵：抗癌路就像坐過山車，治療後的笑容背後是「全人照護」的支持
英國凱特王妃迎來44歲生日，再過兩個月，就是她宣布患上癌症並接受治療的第二年了。這位抗癌勇士目前仍在康復路上，過往也曾分享她在過程中的情緒和感受，畢竟把「王妃」身份放在一邊時，她和很多人一樣，都是正在努力康復的病人而已。她在生日前分享康復路的關鍵，也許會令同樣在路上的人，增添一點希望和方向。Yahoo Style HK ・ 1 天前
大S離世快1年了…粉絲飛到台灣獻花祭拜「終於來見妳」 一段話讓網友都鼻酸
大S徐熙媛離世即將滿一年，近日一名大陸粉絲專程飛到台北，前往金寶山墓園獻花，並寫下滿懷想念的文字，意外在網路上引發熱議。他透露，這趟旅程先是搭巴士轉公車、再叫計程車，最後在好心司機的協助下，才找到大S的墓地。站在墓前，他忍不住落淚：「被你改變的那部分的我，會代替你，永遠陪伴我。」姊妹淘 ・ 23 小時前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
34歲EJAE用《Golden》唱回自己人生！從被嫌「不夠好」唱到全球爆紅，前SM苦撐12年練習生到金球獎舞台
《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》在本屆金球獎奪下最佳原創歌曲，主唱兼詞曲創作人EJAE在台上激動落淚，坦言自己為了成為K‑pop偶像苦熬多年，卻一再被拒絕，只能靠音樂撐過那些失望與自我懷疑。 這次以HUNTR/X主唱Rumi的聲音現身，對她來說是「夢想以另一種方式成真」。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
曼聯發聲明 般奴《X》帳戶被入侵
【Now Sports】曼聯於英格蘭足總盃第3圈不敵白禮頓出局，而隊長般奴費蘭迪斯賽後在社交平台《X》上，發佈數個貼文，內容大意是指責球會管理層不善，而紅魔鬼周一發聲明，指該隊長的社交帳戶被入侵所致。般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）在社交平台《X》上，擁有450萬追隨者，故當貼文登出後，引來相當關注。不過，曼聯周一在《X》的官方帳號發聲明：「般奴費蘭迪斯的《X》帳號被入侵，故支持者毋須投入這些貼文的參與及留言。」至於般奴的《X》帳戶最近一次由其「真身」貼文，是去年10月，他獲曼聯慶祝其替球會上陣300場。另外，隨著在英足盃出局，曼聯今季參予的比賽場數只有40場，是111年以來最少，而球隊日內將決定是由卡域克，抑或蘇斯克查出任暫代領隊。now.com 體育 ・ 13 小時前
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
韓國人氣大胃女王 Hamzy，以分享韓式料理的製作及吃播而深受觀眾喜愛，在YouTuber坐擁逾1400萬訂閱。她日前在頻道更新影片，以《重大宣布！感謝大家的一切》為題，宣佈將暫停更新吃播頻道的影片，未來會專注於調養身體備孕。Yahoo Food ・ 3 小時前
30歲出爐金球獎最年輕影帝Timothée Chalamet，以黑色Chrome Hearts訂製西裝成為「奪獎戰衣」
第83屆金球獎最年輕影帝由30歲Timothée Chalamet奪得，這次是他第五次入圍首次在金球獎上奪得的獎項，也是他人生中在金球獎奪得的首座影帝獎。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
2026金球獎最年輕男配Owen Cooper，16歲少年暴風式長高以BV套裝亮相紅地毯
第83屆金球獎亮點處處，得獎者當中亦有不少創下歷史的時刻，有Timothée Chalamet憑《Marty Supreme》首在金球獎奪影帝，兼以30歲之齡成為此獎項最年輕得主。此外，Owen Cooper亦以16歲之齡，憑《混沌少年時》奪得「戲劇類影集最佳男配角」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
迪士尼音樂傳奇 Live圓滿舉行 Lea Salonga重返香港迪士尼獻唱《Reflection》
備受粉絲喜愛的「迪士尼音樂傳奇 Live」於昨晚(10日)完滿舉行，只此一晚的音樂盛會，特別邀請榮獲「迪士尼傳奇」殊榮、曾為茉莉公主及花木蘭獻聲的殿堂級歌手 Lea Salonga，Lea 以動人歌聲向迪士尼公主與女王的勇氣、夢想與精神致敬，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮後，她再度登上舞台。am730 ・ 1 天前