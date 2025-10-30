張智霖陳小春獲直升機接載 變「春霖大地」組合

【on.cc東網專訊】藝人張智霖（Chilam）與陳小春相識逾30載，近年兩人更頻頻合作，除搭檔亮相內地節目《披荊斬棘》系列外，更不時雙雙邀獲於其他節目內擔任飛行嘉賓。日前二人又再次聚首，參與《快樂老友記》第三季的錄製，而節目組竟不惜工本租用直升機，讓他們空降拍攝地麗江登場，名副其實的衝上雲霄以突顯兩人的分量，不少網民見狀都推測到今次製作費超貴，調侃指「預算肉眼可見起飛」。

錄製期間Chilam與小春齊以「全黑兄弟裝」造型現身，且於湖光山色作背景下，盡情傾談心事。相關視頻及照片流出後，不少網民大讚Chilam狀態不錯，直指他是「秋日最亮艷陽」。事實上Chilam與小春的兄弟情早已不能用筆墨形容，兩人曾對外透露，Chilam拍戲受傷小春會火速往探視，小春情緒低落Chilam會徹夜陪伴，網民自行將兩人封號「春霖大地」，組合已於內娛圈成功闖出名堂。

