張智霖魔童開學撞正工作檔期 節目爆喊認愧疚

【on.cc東網專訊】男神張智霖（Chilam）近期工作繁重，即使兒子魔童早前出發前往英國留學，他也因工作檔期問題，未能親自送對方往當地準備開學，只能交由太太袁詠儀「母兼父職」代勞，令他深感愧疚。

Chilam近日於內地節目《披荊斬棘的哥哥5》內，當聽到男團「TOP登陸少年」成員朱志鑫以及蘇新皓，跟嘉賓蔣一僑演繹《轉身即心痛》一曲後，突然雙眼通紅感觸落淚，令現場主持及其他嘉賓都呆立當場不懂反應。細問下Chilam才向大家解釋原委：「我兒子去留學，在他走之前，我來《披荊斬棘》，在機場我比他先走幾個小時，可是那種不捨我沒有表現出來。」

廣告 廣告

因工作安排需要，Chilam雖然很捨不得兒子，卻選擇冷靜掩蓋真實情感。對於錯過了兒子人生的重要時刻，他明顯十分難受，難怪當欣賞《轉》曲相關演出後，即有感而發：「他們演的太好了，就會被牽引到你的情緒出來，對我來說是一個暴擊。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】