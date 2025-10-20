香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一」，還補一句「沒人跟我搶」，全場笑聲不斷。看似玩笑的背後，其實藏著兩人相伴20多年的默契與深情。
節目上當被問到「怕老婆的程度」時，張智霖毫不猶豫搶答自己是冠軍，還笑說：「她只要數1、2、3，通常數到1我就已經開門了！」他也曾打趣形容太太的管理像「軍事化訓練」，但語氣裡滿是寵溺。他特別強調，「這不是怕，是尊重與愛的表現。」
這份「怕」其實是一種體貼。張智霖曾在真人秀中錄「遺言」時透露，自己最擔心的是「袁詠儀錢不夠花」，知道妻子愛買包，他從不阻止；打麻將被抓包時，還會笑著解釋是在「討論劇本」。就算被吳鎮宇開玩笑說「娶袁詠儀是為民除害」，他也一笑帶過，用行動護妻。
去年兩人因兒子魔童的實習安排意見不同，仍維持溫和溝通。袁詠儀希望兒子先完成學業，張智霖則支持他從工作中學習，最終他們尊重孩子的選擇，也互相體諒彼此立場，展現多年來累積出的默契。從1998年相戀至今，張智霖始終不避諱「妻管嚴」標籤，反而將妥協當成愛的一部分。正如他說的：「在乎才不想爭對錯。」這句話，也點出他們長久婚姻的真諦。
延伸閱讀
1張帥氣自拍掀熱議！張智霖18歲兒子近照瘋傳 奶奶中德混血基因太強大
其他人也在看
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 1 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 22 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 6 小時前
結業潮｜文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業 一分店正洽談但不樂觀 九龍東月內開新店
坐擁多間分店的連鎖生活雜貨店「文具佬生活百貨」，預告兩間分店將分別於年底和明年初結業，亦有一間租約屆滿的分店正在洽談但情況不容樂觀。不過，文具佬同時亦透露今個月會在九龍東開設新分店，新界西相信也在開店之列。am730 ・ 22 小時前
無業樓民 劇情｜劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相
劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
立法會選舉︱田北辰不競逐連任 累計 16 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 4 天前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 19 小時前
機場兩死｜機管局：貨機撞爛鐵絲網與巡邏車同墮海 消防蛙人搜救兩人送院不治｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。機管局連同消防處、民航處等部門召開聯合記者會。機管局代表指，涉事的阿聯酋航空公司貨機，在今日（20 日）上午 3 時 53 分於北跑道滑行時衝出跑道並撞爛鐵絲網，貨機撞到鐵絲網外的機場保安公司巡邏車，貨機和巡邏車雙雙墮海。機管局代表指，事故發生前，貨機未有發出任何求救訊號，至於當時的天氣和跑道狀況都正常，適合降落。民航處則指，在事故發生後曾經以無線電跟貨機溝通，但並無回應，現時需要先尋回貨機的飛行紀錄儀。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宋伊人捲入于朦朧墜樓案！「出發去看海」曝散心行程 網友持續追殺：散心虛？
大陸女星宋伊人近日深陷輿論風暴，因被捲入男星于朦朧墜樓事件，遭網路謠言誣指為「涉案人物」。雖已透過律師發聲明闢謠並提告，但爭議仍未完全平息。10月15日，宋伊人在微博上傳多張雲南洱海風景照，寫下「出發去看海」的貼文，再度掀起網友口水戰。姊妹淘 ・ 2 小時前
翁虹愛女劉蒔仙氣造型迎接成年禮 母親送祝福：我家公主今天18歲了
星二代劉蒔（Crystal）剛剛成年，劉冠廷和翁虹一同為愛女慶生及送上祝福，場面溫馨！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台將於下午5時20分直接發出三號強風信號 取代強烈季候風信號
天文台宣布，隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日(20日)下午5時20分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。 在風神及季候風的共同影響下，明日(21日)及星期三(22日)初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。 受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
中美關係｜特朗普證月底將與習近平會面 稱100%關稅不可持續 重申「我無意摧毀中國」
中美關係近日再起暗湧，美國總統特朗普早前因中國限制稀土出口，威脅加徵100%關稅。但隨著月底即將與中國國定主席...BossMind ・ 1 小時前