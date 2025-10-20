張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情​

香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一」，還補一句「沒人跟我搶」，全場笑聲不斷。看似玩笑的背後，其實藏著兩人相伴20多年的默契與深情。

節目上當被問到「怕老婆的程度」時，張智霖毫不猶豫搶答自己是冠軍，還笑說：「她只要數1、2、3，通常數到1我就已經開門了！」他也曾打趣形容太太的管理像「軍事化訓練」，但語氣裡滿是寵溺。他特別強調，「這不是怕，是尊重與愛的表現。」

這份「怕」其實是一種體貼。張智霖曾在真人秀中錄「遺言」時透露，自己最擔心的是「袁詠儀錢不夠花」，知道妻子愛買包，他從不阻止；打麻將被抓包時，還會笑著解釋是在「討論劇本」。就算被吳鎮宇開玩笑說「娶袁詠儀是為民除害」，他也一笑帶過，用行動護妻。

去年兩人因兒子魔童的實習安排意見不同，仍維持溫和溝通。袁詠儀希望兒子先完成學業，張智霖則支持他從工作中學習，最終他們尊重孩子的選擇，也互相體諒彼此立場，展現多年來累積出的默契。從1998年相戀至今，張智霖始終不避諱「妻管嚴」標籤，反而將妥協當成愛的一部分。正如他說的：「在乎才不想爭對錯。」這句話，也點出他們長久婚姻的真諦。

