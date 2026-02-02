八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
當天一家三口都以休閒穿搭現身，魔童的身高明顯超過180公分的父親張智霖，肩寬腿長、身形挺拔，站在身高170公分的母親袁詠儀身旁更顯高挑。現場也有人目擊袁詠儀細心替兒子整理衣領，張智霖則負責推行李，三人互動溫馨。
魔童的身高成長一直備受關注。他15歲時已和父親差不多高，18歲時突破183公分，如今19歲約185公分，清瘦修長的體型引起不少討論。他遺傳了張智霖的立體五官，也有袁詠儀的大眼睛，結合了父母的基因優點。
目前魔童在英國倫敦大學學院（UCL）學習建築。去年暑假，他曾在隱瞞父母身分的情況下，到《歌手2025》節目組實習，負責道具搬運與企劃相關工作，每天搭地鐵通勤、吃便當，也提出「觀眾即時彈幕合唱」的點子，最後被節目採用。張智霖與袁詠儀尊重孩子的選擇，只要求他遵守職場規則。目前夫妻倆沒有讓魔童進入演藝圈的計畫，持續支持他的學業與未來安排。
延伸閱讀
54歲袁詠儀暫停事業飛英國陪兒子！素顏逛IKEA被捕獲 網讚：超真實星媽
其他人也在看
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
6歲小妹寒風1公里找媽報警！ 警方抓人揭喝酒荒唐疏忽！
這媽媽也太會玩了吧？日本北海道旭川市傳出超離譜事件，24歲母親平野愛華將未滿6歲女兒獨留家裡，長達11小時以上，自己跑去和友人喝酒狂歡。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
羽毛球｜伍家朗宣布升呢做爸爸 社交平台公開BB性別：我準備做老豆喇！
香港羽毛球男單代表伍家朗迎來人生新階段。31歲的伍家朗周一（2日）在社交平台分享喜訊，與太太一同手持胎兒超聲波照片合照，正式宣布即將榮升爸爸，同時透過性別揭曉相片公布新成員是一名男嬰。
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。
福岡天神Parco宣佈2027年2月結業｜最後朝聖機會！配合「天神大爆炸」大型重建計畫
無論去到日本哪裡，Parco總是各位購物狂的必逛一站，不過打算明年前往福岡旅遊的朋友要留意了！位於天神區的福岡Parco日前正式宣佈將於2027年2月底結束營業。這座陪伴無數旅客與當地人走過15載的商場，因建築老化及配合「天神大爆炸」重建計劃，即將完成歷史使命，為天神區的版圖劃上句號。
Tory Burch突發激減低至45折！$1XXX買大容量返工袋、半價買idle宋雨琦同款、皇牌Ella Tote bag只需$1,673！
臨近新年，又是採購新裝的好時機，各大時裝網站都輪番進行不同品牌的優惠，實在令人眼花撩亂。最近美國輕奢品牌Tory Burch於Farfetch突發激減，最低折至45折，由OL返工常用的大容量Tote bag、明星同款小廢包甚至多個皇牌系列如Ella、Fleming、Kira系列都有折。是次減價袋款多達二百多款，超多選擇，Tory Burch fans還是一直心思思想入手的朋友趕急把握這次機會吧！
教堂壁畫天使修復後「撞樣」梅洛尼 意大利當局及教區調查 工匠：只是還原 25 年前設計︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】意大利羅馬一座教堂內修復後的壁畫，當中的天使形像被指與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）外貌相似，引發教會及政界爭議。意大利文化部及羅馬教區已分別展開調查，釐清修復過程及是否涉及不當行為。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠挑戰喜劇極限，私下全靠「減法保養」養出發光肌
水分與補給的「黃金公式」朴信惠非常看重體內的基礎代謝與水潤感。她堅持每天喝超過 2,000cc 的溫水，利用水分讓肌膚由內而外飽滿有光澤。此外，她也掌握了睡前的黃金保養期，固定補充膠原蛋白與維他命 C，這不僅能修復整天拍攝的疲累感，更是她維持透亮膚色的秘密武器。極簡...
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！麥麥美術館3大打卡位直擊：幾何小飛飛牆/巨型漢堡雕塑/歎McGriddles｜深圳好去處
全球首間「粉紅麥當勞」登陸深圳灣！深圳又有全新打卡地標，今次輪到麥當勞（McDonald's）大玩形象突破，於深圳灣萬象城開設了全球首間「粉紅麥麥美術館」。 全店摒棄經典紅黃配色，搖身一變成為充滿未來感的粉紅藝廊。這裡不單止隨手一影都 IG-able，更被譽為今年深圳 Citywalk 的必去第一站！Yahoo Food 小編率先為大家實地考察，即睇內文打卡攻略！
《單身即地獄5》崔美娜秀背景超厲害！韓國首位地球小姐冠軍、名媛感穿搭解構
《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！Instagram @minadori222《單身即地獄5》海后登場？Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。Instagram @minadori222多文化背景出身！在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。Instagram @minadori222韓國首位「地球小姐」崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022
歐洲不再叫川普「爸爸」！財星：明確拒絕了川普的價碼
《財星》分析指出，面對川普第二任期日益強硬、甚至挑戰國際法的外交路線，歐洲各國態度出現重大轉折。隨著川普多次揚言接管格陵蘭、威脅加徵關稅，歐洲不再選擇姑息妥協，而是集體拒絕施壓，為對抗強權提供新的外交範例。
大S離世1周年雕像揭幕 S媽低調抵墓園全面戒備
台灣女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於日本，終年48歲，骨灰長眠於金寶山，今天正是她逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，屆時將由S媽、小S、老公具俊曄等人，共同揭開包覆在外的帆布，稍早，S媽已經率先抵達現場，表情相當哀戚，讓人相當不捨。