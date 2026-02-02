張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛

張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。

當天一家三口都以休閒穿搭現身，魔童的身高明顯超過180公分的父親張智霖，肩寬腿長、身形挺拔，站在身高170公分的母親袁詠儀身旁更顯高挑。現場也有人目擊袁詠儀細心替兒子整理衣領，張智霖則負責推行李，三人互動溫馨。

魔童的身高成長一直備受關注。他15歲時已和父親差不多高，18歲時突破183公分，如今19歲約185公分，清瘦修長的體型引起不少討論。他遺傳了張智霖的立體五官，也有袁詠儀的大眼睛，結合了父母的基因優點。

目前魔童在英國倫敦大學學院（UCL）學習建築。去年暑假，他曾在隱瞞父母身分的情況下，到《歌手2025》節目組實習，負責道具搬運與企劃相關工作，每天搭地鐵通勤、吃便當，也提出「觀眾即時彈幕合唱」的點子，最後被節目採用。張智霖與袁詠儀尊重孩子的選擇，只要求他遵守職場規則。目前夫妻倆沒有讓魔童進入演藝圈的計畫，持續支持他的學業與未來安排。

